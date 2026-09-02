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De la Espriella habló con el papa León XIV: así fue la llamada

La Oficina del Vaticano confirmó el diálogo y los temas abordados en la llamada.

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Redacción Política
02 de septiembre de 2026 - 04:41 p. m.
​​El presidente Abelardo De La Espriella, durante la alocución de este domingo 30 de agosto.​​​
​​El presidente Abelardo De La Espriella, durante la alocución de este domingo 30 de agosto.​​​
Foto: Presidencia de la República
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En la mañana de este miércoles la oficina del Vaticano confirmó una llamada entre el presidente Abelardo de la Espriella y el Papa León XIV. El diálogo se dio vía telefónica y abordó las crisis por la que ha pasado Colombia en los últimos días.

“Esta tarde ha tenido lugar una conversación telefónica entre el Papa León XIV y su excelencia, sr. Abelardo de la Espriella” señala el comunicado de la oficina del sumo pontífice.

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A renglón seguido señalaron que “durante la conversión, el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia”. En la llamada el Papa también extendió su solidaridad con las víctimas, los heridos, los equipos de rescate y​ el personal humanitario.

Esta fue la primera la primera llamada directa entre el jefe de Estado Colombiano y el jerarca de la iglesia católica tras un mes de su llegada al poder. Eso si, León XIV ya había felicitado a De la Espriella por su victoria en las urnas el 21 de Junio.

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Por Redacción Política

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