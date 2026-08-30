“Romper la rosca”: la instrucción que lanzó De la Espriella en consejo de ministros

Consejos de ministros de Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Foto: Presidencia

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Desde el Batallón Paraíso, en Barranquilla, donde funciona la sede alterna de la Presidencia, Abelardo de la Espriella se dirigió al país luego del segundo consejo de ministros de su administración, el primero que se realiza desde las regiones. Tras más de siete horas de reunión, el presidente habló junto a sus funcionarios y anunció una auditoría a los contratos públicos en cada entidad del ejecutivo.

“Vamos a revisar cada rincón del Estado para desmontar dentro de la ley las roscas, los monopolios y las redes que hayan convertido la contratación pública en un negocio reservado para pocos. Ministerio por ministerio, entidad por entidad. Empresa por empresa. Esta instrucción es para todo el gobierno nacional, sin excepciones. Hay que romper la rosca”, dijo.

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De la Espriella les ordenó a todos los ministros y directores de departamentos administrativos ayudar a construir un mapa de “concentración contractual” para determinar cuánto dinero han recibido unos pocos contratistas. En este punto, señaló que le pondrán especial atención a los contratos de prestación de servicios para identificar intermediaciones innecesarias o falta de justificación.

“También he ordenado examinar la contratación de abogados externos, firmas jurídicas, apoderados y liquidadores para establecer cuánto cuestan, cómo fueron seleccionados, cuáles han sido sus resultados y si estos negocios se han concentrado injustificadamente en determinadas personas o firmas (...) El mismo escrutinio lo vamos a aplicar decididamente a las interventorías”, agregó.

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Los contratos de logística para eventos, las actividades de lobby, los convenios interadministrativos con universidades públicas, negocios fiduciarios también serán objeto de revisión. De acuerdo con el jefe de Estado, no habrá renovaciones automáticas de contratos solo por la antigüedad de una empresa.

“Detrás de todas esas roscas hay politiqueros sin escrúpulos y los estamos identificando. Hay empresarios sin escrúpulos y los estamos identificando. Hay abogados sin escrúpulos y los estamos identificando y les vamos a caer y les vamos a quitar los negocios sin ninguna contemplación, porque la rosca en el gobierno del tigre se va acabar”, aseguró el presidente.

Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella insistió en que se debe revisar toda la estructura del Estado para identificar si dos entidades están haciendo lo mismo. Esta apuesta, explicó, coincide con la necesidad de recortar el gasto en un momento de crisis fiscal y de necesidad por el desastre que dejó el terremoto.

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