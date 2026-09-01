“Por la razón o por la fuerza”: De la Espriella anuncia más medidas de seguridad en Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella lideró consejo de seguridad en Cúcuta tras atentado en Los Patios (Norte de Santander). Lo acompañó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Defensa, Jorge Mora. Foto: Cor

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El presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad extraordinario en la jornada de este martes en Norte de Santander. El encuentro tuvo como eje central el robustecimiento de la seguridad en el departamento luego del carro bomba que explotó en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta.

Precisamente a esa ciudad acudieron, además del presidente, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Desde allí el jefe de Estado remarcó su directriz de confrontar a los grupos al margen de la ley con toda la fuerza del Estado.

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En medio de las declaraciones del presidente, este aseguró que “vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”. El jefe de Estado señaló que “cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”.

Asimismo indicó que no permitirá la asociación que presuntamente existe entre algunos mandatarios regionales y/o dirigentes políticos con estructuras criminales. “Los vamos a hacer pagar también”, dijo. Insistió que “con total decisión los vamos a enfrentar con mano dura”.

Tras la cita el ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó que “el Gobierno Nacional trabaja junto a la Fuerza Pública y las autoridades locales para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de las comunidades y los ciudadanos en esta ciudad”.

Los actos perpetrados contra la estación de Policía de Los Patios en la noche del 31 de agosto dejaron un primer reporte de un civil muerto, nueve personas heridas y dos uniformados lesionados. Horas después, según informó el general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, la cifra de policías heridos aumentó a siete, dos de ellos en estado de gravedad.

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Por esos hecho el presidente anunció en el mismo consejo de seguridad que visitará nuevamente la ciudad. “Aquí voy a estar en 15 días revisando cómo están los avances porque este no es un gobierno de discursos, es un gobierno de resultados”, dijo.

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