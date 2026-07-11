“Unidad, trabajo y compromiso total”: De la Espriella tras su primer consejo de ministros

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer consejo de ministros designados en Barranquilla. Fueron más de 30 asistentes a la cita. Foto: Presn

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró desde Barranquilla su primer consejo de ministros en el que trazó la hoja de ruta previo a su llegada al poder el próximo 7 de agosto. El mandatario electo enfatizó en el apartado seguridad y salud como ejes clave, así como también en los informes de los procesos de empalme que se mantienen suspendidos con la saliente administración de Gustavo Petro.

Fueron más de tres horas de reunión a una convocatoria a la que acudieron más de 30 personas, incluidos los 12 ministros designados, sus dos voceros y los designados funcionarios del despacho presidencial. Además, a ese encuentro también acudió el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien tuvo un diálogo con De la Espriella, previo al arranque del cónclave.

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Dentro de la agenda el primer punto a tocar estuvo relacionado a los informes del denominado “empalme anticorrupción”, que si bien se suspendió con el gobierno de Gustavo Petro, sí ha continuado en el marco del intercambio de información. De hecho, esta misma semana el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora, presentó un derecho de petición a esa cartera con más de 600 preguntas enmarcadas en información de las Fuerzas Militares.

Asimismo se delinearon los movimientos de los demás ministerios, así como la estrategia alrededor de los empalmes regionales que lidera personalmente De la Espriella. La próxima cita será en el departamento de Casanare, donde los puntos a tratar serían seguridad, energía y economía.

Respecto a los asistentes, al encuentro acudieron: el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), Mauricio Gómez (Comercio), Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Viviane Morales (Educación), Elsa Noguera (Transporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Fabio Arjona (Ambiente), Omar Bula (Exteriores), Juliana Gutiérrez (Deporte) y Indalencio Dangond (Agricultura). Este último fue anunciado horas después de la cita.

También estuvieron presentes la designada consejera para la Regiones, Valerie Lafaurie; Nicolás Gómez, quien podría convertirse en el secretario privado del mandatario; y los dos voceros oficiales de la administración entrante, Carolina Gómez Sánchez y Miller Soto Solano.

¿Qué se dijo en la cita?

Al término de la reunión el presidente electo, Abelardo de la Espriella, declaró que en este cónclave se revisaron “los asuntos prioritarios de cada una de las carteras, el plan de acción y todas las decisiones que se tomarán para construir la ‘Patria Milagro’”. El mandatario electo resaltó que “este es un quipo que está trabajando sin parar para hacer el mejor gobierno en la historia de Colombia” y con el que se hizo la revisión, a detalle, de los informes de empalme.

De la Espriella señaló que conformó “un gabinete de las mejores cualidades humanas y profesionales para darle a Colombia y al pueblo colombiano las soluciones que se requieren sobre la base de la lucha contra la corrupción, el manejo adecuado de los recursos públicos, la decisión insoslayable de hacer de nuestro gobierno un gobierno efectivo, que le resuelva los problemas a la gente, pero sobre todo, a la gente más humilde”.

Asimismo puntualizó los temas que seguirán teniendo prioridad en la agenda previo a la posesión del 7 de agosto: “Los problemas en seguridad; los problemas en nuestro, que ha generado una crisis humanitaria; la lucha contra la corrupción que es un estandarte en este gobierno en la era del Tigre; y por supuesto, las oportunidades para los jóvenes y la poblaciones vulnerables”.

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Finalmente el presidente electo dijo que “aquí no hay vacaciones, aquí no hay flojera, aquí no hay día que no se trabaje. Desde antes de llegar al gobierno este equipo está tomando las medidas, armando cada ministerio para llegar a resolver los problemas que aqueja al pueblo colombiano”.

Tras esas palabras, aseguró que esta semana quedará listo el pleno de su gabinete y de varias direcciones administrativas. Horas después anunció la llegada de Indalecio Dangond al Ministerio de Agricultura. Por ahora los preparativos estarán enfocados en su visita a Casanare y la posesión del 7 de agosto que se encuentra en estudio por parte del Congreso.

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