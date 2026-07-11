Lara y García abren la puerta al Congreso para posesionar al presidente en base militar

Ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo y presidente del Senado saliente, Lidio García. Foto: Archivo Particular

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Este viernes 10 de julio, durante la rendición de cuentas de Lidio García, el saliente presidente del Senado, varios miembros de la institucionalidad se refirieron a la petición del presidente entrante Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar.

El primero de ellos fue Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, quien sostuvo que la autonomía con la que cuenta el Congreso de la República de Colombia le permite definir el lugar en el que realiza sus sesiones, siempre que exista un acuerdo formal de la corporación legislativa.

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“El Congreso sesiona en el recinto del Senado, pero puede reunirse en la Plaza de Bolívar. Si se pone de acuerdo y lo decreta, puede sesionar en cualquier parte del país”, señaló Lara.

En la misma línea, el presidente del Senado, Lidio García, señaló frente a la posibilidad de que De la Espriella se posesione en una guarnición militar, que esto “se podría si a través de una proposición se aprueba en cada una de las cámaras”. La proposición debería ser radicada el 20 de julio para que surtiera el trámite adecuado en el ejecutivo que se posesiona ese día.

También pidió al designado ministro respetar las decisiones del legislativo para que la relación entre el Congreso y el gobierno entrante sea cordial. Aseguró que la labor de Lara será “propender por tener una coalición robusta [...] Lo único que yo le pediría es que si mañana viene una iniciativa del Gobierno, permitan que el Congreso pueda proponer. El Congreso no puede ser un convidado de piedra como quiso este Gobierno que sale”, agregó García.

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Mientras el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió al empalme presidencial entre ambas administraciones. Aseguró que la Ley 951 obliga al funcionario saliente a recopilar y entregar información veraz, completa y oportuna, mientras que el gobierno entrante tiene el deber de recibirla.

“Eso no es una cosa muy compleja, es más bien la entrega formal de una información que debe el saliente entregar con tiempo, que sea veraz y que sea oportuna. Pero no tiene que ser en un acto solemne protocolario; hay muchas formas de hacerlo”, aseguró Eljach.

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