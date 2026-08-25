De la Espriella ordena investigar atentado a excandidata a la Cámara del Pacto Histórico

Nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030, aspectos de su posesión Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que se adelanta una investigación luego del atentado sufrido por la excandidata a la Cámara, Naylea Barros, del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro.

“Acabo de hablar con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico. Hoy tendré un primer reporte y, con base en los hechos que se logren establecer, se tomarán las medidas que correspondan”, precisó el jefe de Estado.

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“Entretanto, se dispondrá la protección necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del caso. El Gobierno actuará con responsabilidad, sin anticipar conclusiones, verificando los hechos y garantizando los derechos de todos, incluyendo los de la oposición, que tendrá plenas garantías en la era del Tigre”, finalizó.

Este ataque fue denunciado por la misma Barros, quien es periodista y excandidata a la Cámara por el Magdalena. Barros aseguró que dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba por Santa Marta durante la noche del lunes 24 de agosto.

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Según su testimonio, los agresores dispararon en varias oportunidades y algunos de los proyectiles golpearon el vidrio trasero izquierdo del automóvil, en una zona ubicada detrás del asiento que ella había ocupado poco antes. Barros señaló que este episodio ocurrió luego de más de tres meses en los que ha recibido amenazas, intimidaciones y hostigamientos por medio de redes sociales y WhatsApp.

La Policía Metropolitana de Santa Marta ya adelanta las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer quiénes estarían detrás del ataque.

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Este hecho sucedió a la par de una reunión que se adelantaba en Bogotá con el expresidente Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico. “He dirigido la reunión de la bancada del Pacto y su dirección nacional para que marquemos la agenda que se impone desde los intelectuales de la oscuridad y Netanyahu sobre Colombia. El tecnofascismo que representa Abelardo ciudadano de los EEUU plegado al sionismo y que conduce a la perdida de la soberanía nacional, la muerte de la democracia vía mundial y la esclavitud de la humanidad para saquear los recursos naturales de los pueblos”, dijo Petro.

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