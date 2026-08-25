Declaración de renta de De la Espriella: este es su patrimonio y las propiedades registradas

Presidente Abelardo de la Espriella. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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El presidente Abelardo de la Espriella registró su primera declaración de renta como mandatario oficial del país. En el documento registra, para 2024, un patrimonio líquido de COP 10.493 millones y pasivos de COP 102,7 millones, según lo indicado en la página de Función Pública.

En la declaración de posibles conflictos de interés, el mandatario no incluyó información sobre actividades económicas de carácter privado ni registró la existencia de cónyuge o compañera permanente, a pesar de tener una relación desde hace más de diez años con la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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Asimismo, el documento no reporta bienes patrimoniales a su nombre, ni señala que tenga participación en juntas, consejos, corporaciones, sociedades o asociaciones. Tampoco registra inversiones en el país ni en el exterior.

Desde 2019, la legislación establece que todos los funcionarios y servidores públicos deben hacer pública su información patrimonial, como parte de las medidas orientadas a reforzar la transparencia. La norma señala que “la información deberá publicarse y divulgarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad”.

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En la declaración, De la Espriella asegura no ser socio de ninguna compañía y no aparece vinculado a las empresas relacionadas con su actividad privada. Entre ellas están De la Espriella Lawyers, Ron Defensor, Cosenza, De la Espriella Style y el restaurante Místico, ubicado en Miami. Por otra parte, ninguna de estas empresas figura en la declaración, pese a que el documento contempla información relacionada con posibles vínculos societarios.

Además, se presentó una certificación, que hacia explícito que durante las campañas de primera y segunda vuelta presidencial no se registraron aportes propios de Abelardo De La Espriella. El documento corresponde a los ingresos reportados durante la contienda por la Presidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

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La certificación fue suscrita por Alfonso Soler Casteblanco, contador designado para la campaña presidencial del Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria, y precisa que “no se recibieron aportes a título de Recursos Propios en dinero ni en especie” del entonces candidato.

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