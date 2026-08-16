Contralor electo y presidente De la Espriella se reunieron: posesión será el 27 de agosto

Abelardo de la Espriella y Jorge Laverde. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella llevo a cabo una reunión con el contralor electo, Jorge Laverde. Durante el encuentro, que se dio el sábado en la noche, se habló sobre “el compromiso de combatir la corrupción”. La posesión de Laverde será el 27 de agosto en La Dorada, Caldas.

Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido el pasado miércoles 12 de agosto como nuevo contralor general de la República, tras obtener 269 votos en la sesión del Congreso en pleno. Abogado constitucionalista, Laverde tiene una amplia trayectoria en el Capitolio, donde durante doce años se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado.

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Su recorrido en el sector público comenzó entre 2001 y 2007. Posteriormente, llegó a la Asamblea de Caldas como diputado por el Partido Liberal, cargo que ocupó en los periodos 2008-2011 y 2013-2014, llegando a presidir la corporación departamental. También fue procurador judicial entre 2012 y 2014 y, ese último año, asumió como secretario de la Comisión Sexta del Senado. Para asumir la Contraloría deberá apartarse de este último cargo.

El nombre de Laverde también ha estado relacionado en el pasado con el exsenador Mario Castaño, condenado por el escándalo de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’. En los círculos políticos del Congreso se ha señalado que su llegada a la Comisión Sexta contó con el respaldo de Castaño. Además, en el expediente del caso aparece una referencia a un político de apellido Laverde. No obstante, el nuevo contralor ha rechazado de manera reiterada cualquier vínculo con Castaño y ha asegurado que, por el contrario, mantenía diferencias con el exsenador.

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Tras ser elegido, el nuevo contralor salió del Salón Elíptico por la parte posterior y se dirigió al Palacio de San Carlos, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella. El encuentro, que se realizó de manera privada, contó también con la presencia de los presidentes del Senado y la Cámara, Honorio Henríquez y Nicolás Barguil, respectivamente.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien se distanció de la elección, fue de los primeros en felicitar a Laverde por este cargo y aseguró que le complacía que su elección sea el resultado autónomo y soberano del Congreso, por parte de una decisión de los partidos afines y de gobierno.

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“Poco a poco se va consolidando un nítido esquema gobierno-oposición, el cual trae claridad ideológica al debate público. Del nuevo Contralor esperamos colaboración armónica con el Gobierno Nacional y su concurso para que juntos desentrañemos la corrupción enquistada en sectores del Estado”, agregó el jefe de cartera.

Por su lado, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que esperan que la gestión de Laverde en la Contraloría “contribuya a fortalecer el control fiscal, la transparencia y la protección de los recursos públicos que son de todos los colombianos”.

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