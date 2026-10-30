Como lo ha contado El Espectador, los nombramientos que se han hecho en estos primeros tres meses para liderar las embajadas han sido todos provenientes de la política tradicional y personas del sector empresarial. Aunque ya…

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia, Vietnam, Canadá y Alemania serán ocupadas por funcionarios de la carrera diplomática. Sin embargo, en cinco de esas misiones diplomáticas, estos cargos ya estaban a nombre de personal de esa naturaleza.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De la Espriella ordena que embajadores de siete países sean de carrera: cinco ya lo eran

Como lo ha contado El Espectador, los nombramientos que se han hecho en estos primeros tres meses para liderar las embajadas han sido todos provenientes de la política tradicional y personas del sector empresarial. Aunque ya se había dado la orden desde Cancillería para darle prioridad a la carrera diplomática, este anuncio fija los puestos a los que llegará este personal.

Publicidad

¡EN LA PATRIA MILAGRO, LA CARRERA DIPLOMÁTICA SE ENALTECE Y EL MÉRITO SE DEMUESTRA!



He dispuesto que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam sean ocupadas por funcionarios de carrera diplomática seleccionados mediante una convocatoria… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 30, 2026

Según el sindicato de la carrera diplomática (Unidiplo) los cargos en las misiones de Vietnam (Camila Polo), Canadá (Carlos Arturo Morales), Filipinas (Rodrigo Rojas), Finlandia (Ruth Mery Cano) y Alemania (Yadir Salazar) ya son ocupados por funcionarios de carrera. Para la Unidiplo, el anuncio del presidente “no es ningún avance” pues se va a reemplazar personas de carrera con otros funcionarios de carrera. La organización también señala que en esta administración han salido seis embajadores de carrera, por lo que “seguirá siendo menor en comparación”.

El mandatario anunció que se abrirá una convocatoria pública para cubrir las embajadas en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam. Según su comunicado en X, el proceso lo liderará “un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica” que se encargará de evaluar las hojas de vida que se podrán enviar entre este 30 de octubre y el próximo martes 3 de noviembre.

Le puede interesar: Embajadores de la "clase política tradicional" siguen esperando beneplácito: ¿qué ha pasado?

Los seleccionados se le entregarán directamente al presidente De la Espriella el próximo viernes 6 de noviembre. El mandatario advirtió que para realizar este proceso ordenó “dejar de lado el listado inicialmente propuesto” para que se pudiera llevar a cabo un proceso de verificación de “capacidades, la experiencia y las condiciones de los aspirantes”.

En relación con las embajadas de Colombia en Alemania y Canadá, el jefe del Ejecutivo señaló que se están “adelantando los trámites” para realizar los nombramientos de funcionarios de carrera que, están ya en estas misiones, recibirán los nombramientos de embajadores en propiedad. “El mérito no puede ser una consigna que exige el público y se desconoce en privado”, señaló.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.