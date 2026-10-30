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De la Espriella ordena que embajadores de siete países sean de carrera: cinco ya lo eran

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que diplomáticos de carrera serían seleccionados por concurso de méritos para llegar a esos cargos. Sin embargo, en varias de las misiones diplomáticas que mencionó, ya hay funcionarios provenientes de las cohortes de la Academia Diplomática.

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Redacción Política
El presidente Abelardo de la Espriella, en el consejo de seguridad desarrollado en el Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El presidente Abelardo de la Espriella, en el consejo de seguridad desarrollado en el Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Foto: Presidencia de la República - Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia, Vietnam, Canadá y Alemania serán ocupadas por funcionarios de la carrera diplomática. Sin embargo, en cinco de esas misiones diplomáticas, estos cargos ya estaban a nombre de personal de esa naturaleza.

Como lo ha contado El Espectador, los nombramientos que se han hecho en estos primeros tres meses para liderar las embajadas han sido todos provenientes de la política tradicional y personas del sector empresarial. Aunque ya se había dado la orden desde Cancillería para darle prioridad a la carrera diplomática, este anuncio fija los puestos a los que llegará este personal.

Según el sindicato de la carrera diplomática (Unidiplo) los cargos en las misiones de Vietnam (Camila Polo), Canadá (Carlos Arturo Morales), Filipinas (Rodrigo Rojas), Finlandia (Ruth Mery Cano) y Alemania (Yadir Salazar) ya son ocupados por funcionarios de carrera. Para la Unidiplo, el anuncio del presidente “no es ningún avance” pues se va a reemplazar personas de carrera con otros funcionarios de carrera. La organización también señala que en esta administración han salido seis embajadores de carrera, por lo que “seguirá siendo menor en comparación”.

El mandatario anunció que se abrirá una convocatoria pública para cubrir las embajadas en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam. Según su comunicado en X, el proceso lo liderará “un comité integrado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica” que se encargará de evaluar las hojas de vida que se podrán enviar entre este 30 de octubre y el próximo martes 3 de noviembre.

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Los seleccionados se le entregarán directamente al presidente De la Espriella el próximo viernes 6 de noviembre. El mandatario advirtió que para realizar este proceso ordenó “dejar de lado el listado inicialmente propuesto” para que se pudiera llevar a cabo un proceso de verificación de “capacidades, la experiencia y las condiciones de los aspirantes”.

En relación con las embajadas de Colombia en Alemania y Canadá, el jefe del Ejecutivo señaló que se están “adelantando los trámites” para realizar los nombramientos de funcionarios de carrera que, están ya en estas misiones, recibirán los nombramientos de embajadores en propiedad. “El mérito no puede ser una consigna que exige el público y se desconoce en privado”, señaló.

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • William(16260)Hace 2 minutos
    Esa debería ser la regla en todos cargos diplomáticos de las diferentes embajadas, porque hay unos nombramientos que no se lo merecen y son unos simples lagartos.
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