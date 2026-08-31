De la Espriella reaccionó a muerte de menores de edad tras bombardeos en Guaviare

Presidente Abelardo de la Espriella y Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En la mañana de este lunes 31 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales, se refirió a las bombardeos contra estructuras criminales que dejaron tres menores de edad muertos. De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, los hechos ocurrieron en el marco de una operación militar en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra las disidencias de alias “Calarcá Córdoba”.

En su mensaje, el mandatario apoyó el accionar de la fuerza pública y responsabilizó a los grupos armados del reclutamiento y muerte de los menores de edad. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, dijo en su cuenta de X.

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A renglón seguido, el jefe de Estado aseguró que estas organizaciones criminales llevan años usando a los menores como escudos en la guerra, por lo cual los responsabilizó de este tipo de desenlaces. “Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”, aseguró.

Finalmente, De la Espriella dijo que no “descansaré hasta reconstruir los valores de La Patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”. Entre tanto, los resultados de este operativo en Guaviare, donde se llevó a cabo el segundo bombardeo de esta administración contra grupos armados, ya son objeto de escrutinio por parte del Congreso y organizaciones de derechos humanos.

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Cabe anotar que la operación militar en cuestión fue ejecutada durante la madrugada del pasado jueves en zona rural de Guaviare y que los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal en Florencia y Villavicencio. Después de varios días de análisis, los expertos forenses lograron establecer la identidad de nueve de las víctimas, entre las cuales están los tres niños, niñas o adolescentes.

Entre las personas identificadas hay cuatro de sexo femenino y cinco de sexo masculino. La identificación del décimo cuerpo continúa pendiente debido al estado en el que quedó tras el bombardeo. Las autoridades forenses evalúan si deberán trasladarlo a los laboratorios de Medicina Legal en Bogotá para adelantar nuevos procedimientos que permitan establecer de quién se trata.

De hecho, uno de los interrogantes es si ese último cuerpo corresponde a alias “Urías Perdomo”, señalado como hombre de confianza de alias “Calarcá”. Las primeras informaciones de inteligencia indicaban que el presunto integrante de esa estructura había muerto durante el ataque. Sin embargo, su identidad no aparece entre las nueve confirmadas por Medicina Legal. Durante este operativo, las Fuerzas Militares también incautaron material de guerra y de intendencia.

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