Estos fueron todos los anuncios claves del presidente en su reciente alocución 

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El presidente Abelardo de la Espriella pronunció un discurso de 25 minutos en la noche de este domingo. El mensaje fue transmitido a nivel nacional por todos los canales de televisión. Durante la intervención, el jefe de Estado abordó cinco temas que fueron conversación durante toda la semana, de los cuales entregó su propio balance junto a una serie de apuesta que, señaló, se implementarán en los próximos días.

La alocución arrancó con el tema del terremoto. El mandatario dijo que aunque la búsqueda de desaparecidos continúa, el país entra en modo reconstrucción. El balance presentado da cuenta de la magnitud de la emergencia. Hasta el momento, 331 personas han muerto, 4.497 resultaron heridas y 152 continúan desaparecidas. El terremoto dejó 452.782 personas afectadas, pertenecientes a 213.400 familias, en 497 municipios de 16 departamentos.

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“La dimensión de la destrucción es inmensa, pero más grande será nuestra determinación para reconstruir a Colombia”, señaló el presidente este domingo. La nueva fase anunciada por el Gobierno incluye la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares. Según dijo, en este proceso ninguna familia afectada se sentirá abandonada y menos quienes aún buscan a sus seres queridos.

En este punto también se refirió a la atención de los incendios en Tolima, que, según el mismo Gobierno, podrían ser causados por manos criminales. Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se han atendido 43 puntos en 11 municipios: 20 controlados, 16 liquidados y 7 activos. El 84% del departamento ya está controlado o liquidado.

El segundo anuncio fue la confirmación del desmonte de la “paz total”, pues ya se firmaron las resoluciones para acabar tres mesas de diálogo con igual número de grupos armados: con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF). A esto se sumó la firma de varias extracciones de cabecillas de organizaciones criminales.

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“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”, afirmó. El presidente agregó que se acabaron “las mesas sin resultados y los beneficios sin que haya contraprestaciones reales”. Y advirtió que las estructuras que permanezcan en armas enfrentarán “toda la capacidad legítima del Estado”.

Este bloque se relaciona con otro anuncio, el de recuperar el control territorial que está en manos de organizaciones criminales, para lo cual, entre otras medidas, se creará un bloque de búsqueda contra la extorsión, con el fin de combatir uno de los delitos que más azota a la ciudadanía. Además, ratificó su propuesta de lanzar otro “bloque de búsqueda”, esta vez orientado a luchar contra la corrupción.

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La alocución también abordó el tema económico, justo cuando su administración navega por las aguas de una crisis fiscal y necesita enormes recursos para atender el terremoto y el visto bueno del Congreso a un presupuesto de COP 636 billones. En este punto, De la Espriella destacó la labor de su gobierno de estrechar lazos con otras economías y anunció que su ministro de Comercio, Mauricio Gómez, ya logró importantes avances en materia de inversión con un viaje a Japón.

Finalmente, el jefe de Estado cerró su intervención ofreciendo excusas por la inclusión de una ceremonia religiosa durante su posesión del pasado 7 de agosto. Lo hizo en cumplimiento de un fallo de tutela que concluyó que ese acto vulneró la neutralidad religiosa del Estado, aunque insistió en el derecho a profesar públicamente sus creencias religiosas.

“Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, señaló De la Espriella durante su intervención. Sin embargo, esta alocución cargada de anuncios la remató con la frase “¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”.

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