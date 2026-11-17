“La memoria de Colombia nunca se detuvo”, dice un afiche puesto en el Museo Nacional de la Memoria, ubicado en el occidente de la capital. Durante tres años, la construcción de este edificio, que está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se frenó y hasta hace tan solo ocho meses se pudo reanudar. El tablero de juego está mediado por un cambio de administración, dos presidentes con ideologías radicalmente opuestas y la intención de modificar el guión de un espacio cuya creación fue ordenada en la Ley de Víctimas de 2011…

“La memoria de Colombia nunca se detuvo”, dice un afiche puesto en el Museo Nacional de la Memoria, ubicado en el occidente de la capital. Durante tres años, la construcción de este edificio, que está a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se frenó y hasta hace tan solo ocho meses se pudo reanudar. El tablero de juego está mediado por un cambio de administración, dos presidentes con ideologías radicalmente opuestas y la intención de modificar el guión de un espacio cuya creación fue ordenada en la Ley de Víctimas de 2011 para “visibilizar y dignificar a las víctimas del conflicto armado”.

Hace poco más de dos meses la dirección tanto del Museo como del Centro de Memoria fue asumida por el periodista y abogado D’mar Córdoba, y dejó atrás el nombre de María Gaitán, quien se encargó de la gestión del Centro durante la administración de Gustavo Petro. Ahora, Córdoba deberá sortear lo que queda de los COP 95.000 millones que le fueron asignados desde 2025 a su entidad y, en medio, también tendrá que garantizar que el Museo avance conforme a lo planeado para que pueda entregarse a más tardar en el 2028. La razón es que en ese año se agotan los más de COP 27.000 millones presupuestados para lo que falta de su construcción en el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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D’mar Córdoba, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Foto: Archivo Particular

Con este objetivo, y tan solo cinco días después de que De la Espriella asumiera como presidente, el 12 de agosto de 2026 se publicó la licitación 001 de 2026 del CNMH para la “fabricación e instalación del mobiliario museográfico para dotar los espacios experienciales de la fase II del proyecto constructivo del Museo de la Memoria”, por un costo de COP 739 millones. 56 días después de iniciar esta licitación, a la página de contratación pública se subió un aviso de cancelación. ¿Qué pasó en ese tiempo?

Documento del SECOP sobre licitación 001 de 2026 del CNMH. Foto: Archivo particular

El proceso de licitación se desarrolló cuando la directora del Museo era Adriana González –funcionaria contratada bajo el gobierno Petro–, con quien no hubo un empalme de fondo debido a directrices de Presidencia de no llevar a cabo este proceso con ninguna de las entidades estatales. Situación que no significó su inmediata salida del cargo, ya que presentó su renuncia un mes después de la posesión de De la Espriella.

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Entre la fecha de publicación y de cancelación surgió la Circular 014 del 31 de agosto de 2026, con la que se suspendió temporalmente “la suscripción de cualquier tipo de contrato que implique compromisos presupuestales”. Esto se hizo con el fin de poder estudiar a profundidad cuáles contratos debían mantenerse y cuáles, por el contrario, debían ser cancelados.

Circular 014 de 2026 del CNMH Foto: CNMH

Esta fue una orden directa de Córdoba. El Espectador indagó qué pasó tras esa orden y estableció que el director detuvo la licitación pública de los inmuebles del Museo de la Memoria debido a que no pasó los filtros a los que se atuvieron todas las contrataciones suspendidas por la circular de su despacho. La razón de la suspensión y posterior cancelación fueron “preferencias de contratación”.

Para dar ese paso, en los documentos a los que accedió este diario, se advirtió que “su continuación, bajo las condiciones y tiempos actualmente disponibles, no resultaba viable desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico”, pues no se alcanzaría a llegar a la fecha límite de cumplimiento por las condiciones materiales del Museo. Fuentes del alto gobierno advirtieron que la suspensión y cancelación de la licitación respondió a dos factores: el principio de anualidad en la ejecución de los recursos públicos y el avance real del edificio a donde iba a llegar este mobiliario, pues la infraestructura del edificio no está lista para recibir su dotación interna.

Aviso de cancelación de la licitación 001 de 2026 del CNMH. Foto: CNMH

En total son tres las fases que deben llevarse a cabo. Sin embargo solo la primera de ellas se ha completado. En la Fase II, el gobierno De la Espriella deberá entregar 5.700 metros habilitados dentro de los que se incluyen los espacios experienciales y, finalmente, en la Fase III deberá habilitar los 8.000 metros restantes con las áreas comunes y descubiertas. Se prevé que la Fase II se entregue en abril de 2027, mientras que la fase III no está ni siquiera planeada en su totalidad.

Tras la renuncia de Adriana González a la dirección del Museo y la frustrada designación de Natalia Barón –que a pesar de ejercer varias funciones no llegó a posesionarse–, el cargo fue asumido por Carol Chinchilla, quien, según fuentes consultadas por este diario, es una de las personas más cercanas a Córdoba pese a venir del gobierno pasado. Al menos de manera temporal, ya que fue designada como directora encargada, Chinchilla deberá responder para que no se detenga la construcción del Museo.

Nueva administración: cambia el guión para el Centro y el Museo

El freno de la licitación 001 y la emisión de la circular 014, ambas de 2026, son trámites administrativos. No obstante, la línea en la que se manejara tanto el CNMH como el Museo de la Memoria ya está puesta sobre la mesa. La conversación se da directamente entre De la Espriella y D’mar Córdoba, ya que –según le confirmaron a El Espectador– hay diálogos bastante regulares con el jefe de Estado.

El guión está direccionado a darle mayor reconocimiento al papel de las Fuerzas Militares durante el conflicto y a contar las historias de los “victimarios de todos los bandos”. Por esta razón, debe hablarse de los crímenes cometidos tanto por los paramilitares como por la guerrilla y las fuerzas armadas con el fin de rodear el panorama completo. Esto incluye la utilización de la violencia sexual para controlar a niñas y mujeres en medio del conflicto, asunto que fue reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 10 de noviembre y que también integra la “intención de controlar” a personas de la población LGBTIQ+. Con ese fin se planteó la elaboración de nuevas salas en el Museo de la Memoria en las que se recolectarían estas historias.

Edificio que reanudará su construcción tras tres años de parálisis. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En todo caso, se ha generado cierta preocupación por lo que pasaría con temas relacionados con género y diversidad. Fuentes en el Gobierno confirmaron que temas como el genociodio de la Unión Patriótica, que cuenta con una medida cautelar de la JEP que “ratifica la orden para conservar la exposición en su estado original” y se le prohíbe al CNMH “cualquier sustracción, modificación, alteración o eliminación de la metodología y contenido de la exposición”, no se va a tocar.

A pesar de que hay posturas que no se comparten personalmente desde la dirección del Centro de Memoria, las otras versiones aseguran que se tendrá en cuenta la pluralidad de voces. Sin embargo, hay una preocupación en torno a la construcción de memoria LGBTIQ+ en el escenario de guerra.

Se avecina recorte de personal: ¿cuántas personas saldrían?

Siguiendo la línea del alto gobierno respecto a la reducción del Estado, en el CNMH también habrá un recorte de personal, que se centraría especialmente en los contratos por prestación de servicios. Fuentes dentro de la entidad le advirtieron a este diario que se espera que la planta general del Centro baje de 300 funcionarios a 120 o 130. Sin embargo, frente a ruidos por posibles despidos para traer a nuevos empleados más cercanos a la visión de nueva dirección, en los círculos de toma de decisiones de la entidad estaría la línea de “no remover a nadie porque piense diferente”.

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Este proceso para crear los nuevos lineamientos narrativos del Centro Nacional de Memoria Histórica y retomar plenamente el proceso del Museo de la Memoria pinta buena parte de los asuntos gruesos del mandato de De la Espriella en puntos clave como la reorganización del Estado, líneas narrativas de la “batalla cultural”, nuevos enfoques sobre el conflicto armado y la necesidad de “poner la casa en orden” para ejecutar los recursos públicos.

Recursos del DNP para el CNMH para Museo de la Memoria Foto: Archivo particular

Sobre la entrega del Museo, según datos del DNP, se darían más de COP 47 mil millones para la infraestructura -distinto del mobiliario y la dotación- hasta 2028, año en el que el CNHM debería entregar el edificio que hace más de una década le ordenaron diseñar y crear, y con el que ya se han ejecutado más de COP 40 mil millones en los últimos dos años. En medio del proceso de finalización, fuentes le señalan a este periódico que habrá un cambio considerable en el guion museológico que tocaría la decisión sobre qué obras se compran y qué obras no. En todo caso, aún falta la entrega del soporte para poderlas exponer. ¿Cuándo se logrará?

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Esta es la circular 014 de 2026 del Centro Nacional de Memoria Histórica:

Este es el aviso de cancelación de la licitación 001 de 2026 del Centro Nacional de Memoria Histórica:

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