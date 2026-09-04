Gobernadores se reunieron con presidente De la Espriella y elevaron peticiones regionales

Presidente De la Espriella asistió a cumbre de gobernadores en Mompox. Foto: Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con las y los mandatarios locales este viernes 4 de septiembre en el marco de la cumbre de gobernadores realizada en Mompox, Bolívar. Durante el evento se pusieron sobre la mesa las necesidades de los territorios tras el terremoto de 7,4 y en medio de los incendios forestales que afectan principalmente al departamento del Tolima. En el evento también estuvo presente el ministro del Interior, Rodrigo Lara; la consejera para las regiones, Valerie Lafaurie; y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

La presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora Rafaela Cortés inició diciendo que “los gobernadores no esperamos que el Gobierno nacional haga la tarea por nosotros. Tenemos equipos, proyectos, conocimiento territorial y capacidad de ejecución. Queremos hacer nuestra parte y trabajar de la mano del presidente”. Y agregó: “En estos primeros días hemos encontrado disposición para escuchar, para sentarnos a conversar y para revisar de manera conjunta los problemas que enfrentan nuestros territorios. Esa voluntad de diálogo y de trabajo articulado nos genera esperanza”.

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Respecto a las asignaciones presupuestales, aseguró que el Plan de Recursos para 2027–2028 proyecta ingresos corrientes por COP 21,4 billones, frente a los COP 25,5 billones del actual, lo que representa una diferencia de COP 4,1 billones. Según Cortés esta cifra puede traducirse “en una menor capacidad de inversión para las regiones”.

Por esta razón, se le propuso al Gobierno “que el próximo presupuesto se construya con base en las proyecciones más recientes de producción, precios y recaudo, y que podamos revisarlo conjuntamente con los departamentos para garantizar un presupuesto realista, sostenible y suficiente para responder a las necesidades de las regiones”.

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En esta misma línea, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, manifestó que “los departamentos y municipios han dejado de recibir COP 548 billones por concepto de participación en los ingresos de la Nación, pasando del 42,4 % en 2001 al 26,8 % en 2025. [...] La Nación destina COP 10 billones a administrar competencias que no ejecuta de manera adecuada en los territorios”.

Por otro lado, la gobernadora del Chocó -uno de los territorios más afectados por el terremoto-, Nubia Córdoba, dijo que “Colombia nunca ha contado con un Plan Nacional de Reasentamientos, lo que hace que cada departamento termine enfrentando esta situación sin un lineamiento técnico y una planeación estratégica. Esperamos que, a través del Fondo Adaptación o del Fondo Milagro, se construya este instrumento que permita una respuesta más efectiva, articulada y oportuna frente a las necesidades de los territorios”.

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Además, durante la reunión se presentaron una serie de propuestas al Gobierno nacional respecto al manejo de la salud. En primer lugar los mandatarios proponen un plan de choque para lograr “liquidez de prestadores, pago de salarios y prioridad de las acreencias de las ESE en decisiones de las EPS”. En segundo lugar, piden un recálculo en las Unidades de Pago por Capacidad y un ajuste según “complejidad y perfil epidemiológico real de los territorios”. En tercer lugar piden una reactivación que permita la solvencia en la cadena de medicamentos. En cuarto lugar piden mayor autoridad territorial y “gobernanza de las entidades territoriales departamentales”.

En ese sentido, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró: “Vamos a cumplir con el artículo 356 de la Constitución y avanzaremos en una ley de competencias construida como establece la carta magna: de manera gradual, simultánea y equivalente, con diferenciación territorial y trabajando mesa por mesa con los gobernadores”.

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“Las EPS acumulan deudas por COP 41,5 billones, de las cuales el 92,6 % corresponde a obligaciones con más de 60 días de mora. Solo la Nueva EPS adeuda COP 21,37 billones. A esto se suman 315 hospitales públicos en saneamiento fiscal y una alta dependencia de las EPS: el 78 % de los hospitales enfrenta esta situación, con servicios como pediatría y oncología en riesgo de cierre”, agregó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Por otro lado, Lara señaló que “desde el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, estamos trabajando en la creación de un Estatuto Antiterrorista que pondrá especial énfasis en las rentas criminales, como el contrabando, la explotación de minerales estratégicos y otras fuentes de financiación ilegal”. Y agregó: “Este estatuto estará construido sobre un sistema de listas que permitirá activar herramientas específicas para que la Fuerza Pública pueda combatir estas estructuras criminales”.

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