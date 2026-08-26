Estas son las primeras seis leyes que De la Espriella sancionó como presidente

Presidente Abelardo de la Espriella firmando decretos. Foto: Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella ya sancionó sus primeras leyes procedentes del Congreso desde que llegó a la jefatura de Estado. Fueron cerca de tres semanas desde su posesión las que pasaron para ver la firma del mandatario en los articulados que reposaban en su despacho desde antes del 20 de julio.

En concreto son seis los proyectos que con esta rúbrica presidencial se convierten en ley y que entrarán en vigencia de forma inmediata. En ese listado uno de los más importantes el presentado por el sector animalista y que tuvo un respaldo pleno del Legislativo con el que se tipifica como delito el acceso carnal contra animales.

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La autoría de este proyecto fue de la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico) al que además se sumaron congresistas de otros partidos como Ana María Castañeda y Carlos Julio González (Cambio Radical), Antonio José Correa (La U), German Blanco (Conservador) o Julián Gallo Cubillos (Comunes).

Esta ley integró ese delito al código penal e impone penas para quienes cometan acceso carnal contra animales entre uno y tres años de prisión. Esta misma semana la senadora Hernández había advertido el riesgo de no sancionar la ley y había solicitado al presidente del Senado, Honorio Henríquez, surtir ese trámite. Sin embargo, el despacho presidencial procedió con la firma, algo que la congresista de oposición resaltó como una avance en la protección de los animales.

En la misma jornada y desde Bogotá, el presidente De la Espriella también sancionó una iniciativa con la que se busca fortalecer la asignatura de Tecnología e Informática en los niveles de educación básica y media del sistema educativo colombiano “mediante la incorporación de competencias en pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciudadanía digital y demás áreas propias de la transformación tecnológica”.

La iniciativa busca crear una política pública de “Educación Digital” y tuvo como principales autores a los senadores Alfredo Deluque (La U), Ana María Castañeda (Cambio Radical) y Ana Paola Agudelo (Mira).

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En ese pliego de leyes sancionadas por De la Espriella también se marca un proyecto que pretende eliminar las barreras para el acceso a los beneficios de excepción de pico y placa a personas con discapacidad.

La iniciativa es del representante Jaime Raúl Salamanca (Verde) y pide la eliminación de barreras para “implementar la medida de excepción de pico y placa para vehículos que transporten personas con discapacidad no pueden establecer requisitos desproporcionados que impidan el acceso al beneficio”. Además, obliga a una articulación oportuna del Ministerio de Transporte, e invita a la creación de “un registro nacional de vehículos exceptuados para que con una única inscripción de vehículo que haga la persona con discapacidad, cuente con la excepción en todo el territorio nacional”.

De forma paralela también se sancionó la Ley 2625 que “establece el derecho de fijar aviso de traslado de local”. Esa normativa busca permitir a los arrendatarios de locales comerciales la fijación de un aviso para arrendamiento, una vez los contratos vigentes culminen. Además, De la Espriella también sancionó la ley que rinde honores a Popayán, capital de Cauca, por sus 500 años de fundación y homenajea a los “próceres de la patria”. Además, también se declararon patrimonio las fiestas de Santa Lucía, Atlántico.

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