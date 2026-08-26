Petro y Cepeda se reunieron con el Pacto Histórico: expresidente lanzó pullas al Gobierno

Gustavo Petro e Iván Cepeda presentaron al "gabinete por la vida". Foto: Archivo Particular

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El expresidente Gustavo Petro y el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda, presentaron este miércoles al “gabinete por la vida”. Durante el evento, el exmandatario lanzó pullas al presidente Abelardo de la Espriella por la “batalla cultural” que pretende llevar a cabo la nueva administración. El Espectador pudo conocer que el discurso se dio en medio de las diferencias respecto a los trámites para pasar de coalición a partido.

“Con orgullo presentamos hoy ante la sociedad colombiana el Gabinete por la Vida: una instancia integrada por exministras, exministros, y altos funcionarios que hicieron parte del primer gobierno progresista de nuestra historia [...]. En conjunto y coordinación con nuestra bancada parlamentaria, y una alianza amplia de fuerzas políticas y sociales: no solamente señalará lo que está mal, sino que contribuirá para lo que debe venir”, precisó Cepeda.

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Y agregó: “Contribuirá a formular soluciones para la superación de la situación crítica generada por la conjunción de dos desastres naturales que enfrenta el país (la del terremoto y la de la sequía prolongada e intensa), y se ocupará de proponer y poner en marcha la agenda pública que permita defender las conquistas sociales del primer gobierno progresista y profundizar en ellas”.

Los miembros de este gabinete son:

Andrés Camacho

Jaime Dussan

Gustavo Bolívar

Antonio Sanguino

Daniel Rojas

Irene Vélez

Clara López

Rosa Villavicencio

Astrid Casas

Germán Ávila

Felipe Harman

Guillermo Jaramillo

Juan David Correa

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Por su parte, Petro dijo: “Este no es un gabinete en la sombra. Todo lo contrario. Es un gabinete en la luz. Quien está en la oscuridad hoy es el gobierno actual de Colombia y quienes queremos que esta sociedad se desarrolle en la luz y la verdad es precisamente el movimiento progresista de Colombia en su más amplia concepción. [...] Este es un gabinete por la vida, porque hay un gobierno por la muerte”.

El exmandatario de Colombia criticó a la nueva administración por el restablecimiento de vínculos con Israel bajo la premisa de que “este país es genocida” -haciendo referencia a las denuncias por genocidio al pueblo palestino que tiene en su contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu-. “Encontramos en las religiones un nuevo mapa que no habíamos visto antes, el del evangelismo sionista, muy fuerte en Colombia. Obviamente todo militante de una acción política que no tiene que ver ni con Jesús, ni con la luz, ni con la verdad, sino que tiene que ver con la oscuridad, la falsedad y el miedo”.

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Y agregó: “Lo que nos prometen es embrutecimiento. La tal batalla cultural es para embrutecer el pueblo, la reforma, la educación no es para entregarle a Jesús la educación”.

Durante el encuentro hubo choques entre algunos congresistas debido a los resultados conseguidos en la sesión de elección del Consejo Nacional Electoral, donde consiguieron dos de los tres magistrados que esperaban lograr. Uno de esos fue entre el representante Gabriel Becerra y la copresidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez.

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