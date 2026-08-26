¿Plenarias canceladas y Congreso evacuado luego de temblor de 5,1 en Colombia?: esto se sabe

Instalación del congreso de la república para el periodo 2026 - 2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este miércoles 26 de agosto, exactamente 16 días después del terremoto de 7,4 que dejó un saldo de más de 300 muertos y miles de damnificados se presentó un nuevo sismo en el país. Esta vez el epicentro fue en Los Santos, Santander.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se produjo a una profundidad de 149 kilómetros, con epicentro ubicado en las coordenadas 6.82° de latitud y -73.11° de longitud.

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El temblor fue reportado por usuarios en redes sociales en diferentes regiones del país. Los mayores reportes se concentraron en Santander, especialmente en Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, aunque también fue perceptible en ciudades más distantes del epicentro, como Barranquilla, Medellín y Bogotá.

Precisamente en la capital del país, el Congreso de la República se vio obligado a cancelar las plenarias que se tenían previstas para hoy y legisladoras y legisladores se vieron obligados a evacuar las instalaciones del Capitolio. Aunque en Cámara ya se suspendió por completo la plenaria, en Senado se mantiene la votación para ver si la decisión queda en firme o si por el contrario, la plenaria queda en pie.

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