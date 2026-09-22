“De la Espriella se eligió con votos nuestros”: así los advirtió el presidente del Congreso

El senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), presidente del Congreso, habló sobre la relación con el Gobierno y los puentes entre el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Álvaro Uribe. Dio su visión sobre el país que se heredó de Gustavo Petro. También le recordó a Salvación Nacional las posturas ideológicas que los diferencian de cara a las regionales de 2027. “Hay unos que quieren venir a desplazar a otros”, advirtió.