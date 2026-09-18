"Durante más de tres horas sostuve una reunión, en la sede presidencial de Barranquilla, con un colombiano que nos llena de orgullo: David Vélez, fundador de Nubank, quien será nuestro principal asesor ad honorem para liderar la revolución de la inteligencia artificial en Colombia", precisó el jefe de Estado.

El presidente Abelardo de la Espriella tuvo una cita de tres horas con el fundador de Nubank, David Vélez, en la que se pactaron compromisos para fortalecer la economía del Estado y lograr una reducción importante del sistema.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De la Espriella y David Vélez de Nubank se unen en la tarea de "hacer eficiente el Estado"

Lea: ¿Qué pasará con el servicio de pasaportes tras la declaratoria de urgencia manifiesta?

Entre las peticiones hechas al empresario, De la Espriella aseguró que solicitó su ayuda para "construir un Estado más pequeño, eficiente y moderno; a transformar la educación para preparar a nuestros jóvenes para el mundo que ya está llegando; y a utilizar la tecnología para que las políticas sociales lleguen exactamente a quienes las necesitan".

"Tenemos una ambición enorme: convertir a Colombia en el primer país de América Latina nativo en inteligencia artificial. Reinventar el Gobierno poniendo al ciudadano en el centro, reduciendo los costos de operación del Estado, eliminando burocracia innecesaria y disparando la productividad y las oportunidades para nuestra gente", agregó.

Para la materialización de esta tarea, se pactó la presentación de un proyecto que convierta estas primeras ideas en una "verdadera política de Estado".

Durante más de tres horas sostuve una reunión, en la sede presidencial de Barranquilla, con un colombiano que nos llena de orgullo: David Vélez, fundador de Nubank, quien será nuestro principal asesor ad honorem para liderar la revolución de la inteligencia artificial en… pic.twitter.com/lVveQC3Hr0 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 18, 2026

"La inteligencia artificial no puede ser simplemente una herramienta más del Gobierno: tiene que convertirse en una palanca para transformar a Colombia.Como él mismo dice, sus grandes sueños ya se cumplieron. Ahora nos corresponde trabajar para que millones de jóvenes colombianos tengan las herramientas y las oportunidades para cumplir los suyos. Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo", finalizó el jefe de Estado.

Desde el Ejecutivo, la tarea de hacer más "ágil y eficiente" el sistema estatal la está direccionando el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien tiene asignadas funciones extraordinarias para lograr reducir el gasto de funcionamiento. También se contempla la reducción y fusión de ministerios, objetivo que está a cargo del ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.