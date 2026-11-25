“Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado exitoso. Uno de los bandidos fue…

En la madrugada de este miércoles 25 de noviembre culminó la operación que liberó a 43 secuestrados en el Éxito de La Castellana en Cartagena; el presidente confirmó que los rehenes salieron ilesos, mientras que las autoridades lograron la captura de cuatro de los cinco delincuentes; uno de ellos murió en el operativo.

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“Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado exitoso. Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes; la rechazaron y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide nunca pierde”, señaló el mandatario sobre la 1:30 de la mañana.

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¡Que viva nuestra Fuerza Pública!



¡Que viva Colombia!



¡Que viva Cristo Rey!



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 pic.twitter.com/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Tras cumplirse el plazo que dio el presidente De la Espriella a los delincuentes para tomar una decisión antes de las 12:30 en medio de las negociaciones, un helicóptero comenzó a sobrevolar el supermercado. Adicionalmente, se comenzaron a escuchar explosiones en la zona, así como se empezaron a ver uniformados en el techo. Luego de que se registraron las explosiones, la Policía confirmó que tomó control del establecimiento e inició la liberación de los secuestrados. Primeras informaciones indican que uno de los delincuentes murió, mientras que los otros cuatro fueron capturados.

El alcalde de Cartagena aseguró que a las 4:30 de la madrugada y tras acompañar el operativo presidencial que permitió la liberación de los secuestrados, llegaron al comando de la Policía a visitar a los ciudadanos rescatados del Éxito Cartagena: “Quisimos verificar y constatar que todo estuviera bien, así como su estado de salud e integridad física. A través de personal de la Policía y la alcaldía, acompañamos a cada uno de los liberados y haremos seguimiento permanente para intervención integral. Ya todos tienen pleno contacto con sus familiares”, aseguró Turbay.

A eso de las 4 y media de la madrugada y tras acompañar el operativo presidencial que permitió su liberación, llegamos al comando de la @PoliciaCtagena a visitar a los ciudadanos rescatados del Éxito Cartagena.



Quisimos verificar y constatar que todo estuviera bien, así como su… pic.twitter.com/L1AUyf5CEk — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 25, 2026

“Todo está en normalidad, las personas retenidas están dando algunas declaraciones con policías, el equipo nuestro los está acompañando. Le están además dando las gracias de las Fuerzas Militares y Policías que estuvieron 14 horas en el operativo. Mañana el Éxito vuelve a la normalidad y todos volverán a sus casas con sus familias”, agregó el alcalde.

El vicepresidente José Manuel Restrepo envió un mensaje a De la Espriella señalando que, tras la liberación de los secuestrados, "esta madrugada Colombia vio a un líder de verdad: en el terreno, al frente, sin dudar. Gracias a su firmeza y a nuestra valiente Fuerza Pública, todos los rehenes del Éxito de Cartagena están en casa".

Por su parte, desde el Congreso de la República, varios congresistas reaccionaron a este hecho, entre ellos la senadora Nadia Blel (Partido Conservador) quien aseguró que Cartagena: “hoy sí es un buen día". ¡Gracias, presidente De la Espriella, a nuestro alcalde Dumek Turbay y a nuestra Fuerza Pública por su valentía, profesionalismo y entrega. A las familias que vivieron estos momentos de angustia, un abrazo del alma, Colombia siempre los tuvo en sus oraciones”.

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