Estos son los detalles de la agenda entre De la Espriella y Rubio: ya están en Barranquilla

El presidente Abelardo de la Espriella se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella recibirá a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la tarde de este martes en Barranquilla. Rubio ya aterrizó en la ciudad que será la sede del primer encuentro entre el alto funcionario del mandatario estadounidense, Donald Trump, y el jefe de Estado. Allí se sellará el giro total de la relación entre los dos países.

Ese diálogo se dará desde la 2:00 p. m. de este martes. Después de esos encuentros, que serán tanto oficiales como privados, los dos firmarán memorandos de entendimiento en materia nuclear y de tierras raras, lo que sería visto, incluso, como un primer paso para la reducción de aranceles para Colombia. La seguridad también será central.

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“Vamos a visitar tres países estrechamente alineados com Estados Unidos. Tenemos muchos intereses en común con ellos, tanto en lo que tiene que ver con el terrorismo regional transnacional y acuerdos económicos. Esperamos cerrar acuerdos comerciales sólidos con estos países en futuro próximo. (...) En el caso de Colombia, (…) eligieron a alguien a quien conozco muy bien”, señaló Rubio antes de despegar hacia Barranquilla.

El encuentro entre De la Espriella y uno de los funcionarios más cercanos a Trump se llamará “Diálogo para la Prosperidad Bilateral” y se concentrará, entre otras cosas, en inversiones directas desde el sector privado para temas energéticos, logísticos y de infraestructura de transporte en Colombia. Eso sí, se tocarán ejes clave de seguridad fronteriza y de migración irregular.

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En esa línea también ha hablado el canciller Omar Bula, quien estará presente en el encuentro. Según dijo, se trata del “inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica” con una relación basada en “el respeto, la soberanía y la defensa de [los] intereses nacionales”.

“El apoyo de Estados Unidos va a ser fundamental para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, apuntó.

El encuentro genera expectativa por varios temas. No solo por las implicaciones de la firma de Colombia para adherirse al Escudo de las Américas, que todavía no se conocen, sino por la posibilidad de que se materialice primero la reducción de aranceles al país. Allí, además, el presidente mostrará a Rubio los resultados concretos en materia de operativos militares y de firma de extradiciones que ha puesto a andar este gobierno.

A las 3:00 p. m. se dará la declaración conjunta entre el mandatario y el secretario de Estado, quien ya se había reunido con el vicepresidente José Manuel Restrepo en Estados Unidos antes de la posesión del 7 de agosto. Después de eso, Rubio pernoctará en Barranquilla y saldrá después a Ecuador.

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Varias figuras ya se han pronunciado frente al encuentro. El senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) habla de una “cesión de soberanía en distintos cambios” y enfatizó en que los alcances de la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas todavía no son conocidos y que “se ha obedecido dócilmente la realización de toda clase de operaciones militares y de agencias de inteligencia y de seguridad, sin que exista ninguna autorización por parte del Senado de la República, como está previsto en el artículo 173 de [la] Carta Política”.

“La visita que hará hoy a Colombia el secretario Rubio tiene todas las características de ser un acto de entrega de aspectos estratégicos de nuestra soberanía. El anuncio de que en esta visita se suscribirán acuerdos que comprometen la riqueza mineral y energética del país, que se abordarán asuntos propios de la seguridad nacional, así como otros temas fundamentales para el futuro de la Nación, me obliga a expresar públicamente mi más enfático rechazo a los compromisos que de manera inconsulta, el señor De la Espriella está entregando al dominio de una potencia extranjera”, dijo en su cuenta de X.

Por su lado, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal aseguró que “la visita de Marco Rubio abre una nueva etapa de cooperación con Estados Unidos”. Criticó, en esa línea, que el gobierno anterior haya convertido “una alianza histórica en una pelea ideológica”.

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