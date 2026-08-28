De la Espriella y primera dama recorrieron Casa de Nariño por primera vez: “Una nueva etapa”

El presidente Abelardo de la Espriella junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, en un recorrido por la Casa de Nariño. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella visitó la Casa de Nariño este viernes, previo a la “velatón” en la Plaza de Bolívar que se realiza en solidaridad con los damnificados del terremoto. El mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Ana Lucía Pineda, y habló de una “nueva etapa”.

“Caminar por los pasillos de la Casa de Nariño de la mano de mi esposa, la Primera Dama, tiene para mí un significado profundo: estamos comenzando juntos una nueva etapa de nuestras vidas, al servicio de Colombia”, dijo en sus redes sociales.

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De la Espriella pisó la sede de la Presidencia en Bogotá D. C. en plenos arreglos para que vuelva a despachar desde esas oficinas. Aunque antes de posesionarse aseguró que convertiría ese lugar en un museo y su centro de operaciones sería en el Palacio de San Carlos, donde opera la Cancillería, esa decisión se echó para atrás.

“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público“, dijo en su momento a través de una transmisión en sus redes sociales.

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El cambio en la determinación de De la Espriella se originó por informes de su propio equipo de trabajo, el cual le notificó que por seguridad, espacios y hasta facilidades de movimiento lo mejor es que retomara el despacho de la Casa de Nariño. Con ello, San Carlos seguirá siendo solo la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. La oficialización de este paso se daría en cuestión de semanas, lo cual incluiría ajustes para parte de sus delegados ante diversas instancias.

Este viernes, el mandatario pasó por Pereira (Risaralda) y Cali (Valle del Cauca) e hizo anuncios en torno a la atención de los damnificados por el terremoto. Se espera que este sábado haga un consejo de ministros desde la que opera como la sede principal de esta administración: el Batallón Paraíso, donde se construyó una edificación para el despacho presidencial.

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