Presidencia trabaja en nueva estrategia de comunicaciones, ¿qué papel tendrán los voceros?

El presidente Abelardo de la Espriella busca que el Gobierno tenga una línea clara en temas de comunicaciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Presidencia de Abelardo de la Espriella está trabajando en una estrategia centralizada para las comunicaciones del Gobierno. La figura de los voceros quedará en firme, aunque se está a la expectativa de finiquitar los detalles de los nombramientos para comenzar a poner en marcha ese plan.

Todo ese despliegue estará a cargo de María Fernanda Sandoval, la secretaria de las Comunicaciones de esta administración. Bajo su mando trabajarán los voceros y el resto de los jefes de prensa de ministerios y entidades de carácter nacional. Todos ellos tendrán la labor de canalizar la información de todo el Ejecutivo para enviar mensajes claros sobre el trabajo que se realiza en cada despacho y cartera.

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Y el rol de los voceros será clave. El plan es que tengan intervenciones periódicas sobre temas coyunturales, ya sea en declaraciones o ruedas de prensa. Inicialmente, el mandatario designó a Carolina Gómez y a Miller Soto como los encargados de cumplir ese papel, pero ninguno de los dos nombramientos se ha concretado.

Inicialmente, se planteó como una estrategia similar a la que tiene el gobierno estadounidense. En el Ejecutivo de Donald Trump, esa figura la ocupó hasta hace poco Karoline Leavitt, y desde allí cumplió el papel de organizar ruedas de prensa diariamente para informar a la prensa sobre la agenda del mandatario y recopilar la información de entidades del Estado para presentar posiciones oficiales al público.

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Lo que se ha hecho hasta el momento ha sido el de incorporar la vocería a través de los mismos ministerios y en cabeza de los altos funcionarios. Por ejemplo, para responder a los cuestionamientos por la objeción al proyecto de ley que prohíbe la reducción de requisitos para acceder a cargos públicos, fue el mismo secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, quien salió a dar explicaciones. De igual forma, el liquidador del Ministerio de Igualdad, John Milton Rodríguez, dio él mismo la hoja de ruta para acabar con la cartera.

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