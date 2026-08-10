De la Espriella está al frente de emergencia desde la UNGRD: “activamos grupos de rescate”

Abelardo de la Espriella ya llegó a la UNGRD. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella llegó, acompañado de su mano derecha, Joaquín Gutiérrez, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD) para atender la crisis desencadenada del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó.

Allí se encontró con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que “el Gobierno Nacional en cabeza de los ministros de Vivienda de Interior y del director encargado de la UNGRD está atendiendo directamente aquí en las oficinas, en la sede de la UNGRD la situación de producida por el terremoto que tuvo lugar en San José del Palmar”.

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“Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos más afectados, que son, de acuerdo con los reportes preliminares, el departamento del Chocó con 9 municipios, Caldas con 8 municipios, Valle del Cauca con dos municipios, Risaralda, particularmente con dos municipios y Quindío, básicamente también con varios municipios”, agregó.

Además, manifestó que “el alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ofreció el aporte de grúas y rescatistas para atender la situación el gobernador de Antioquia puso a disposición las aeronaves del departamento”. Y agregó: “En el entre tanto estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias”.

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En ese sentido, desde Defensores de la Patria, ya aseguraron que el presidente canceló la agenda que tenía dispuesta para esta semana en la Guajira. Aseguró que se concentrará en “la atención de las comunidades afectadas por la emergencia”.

“El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, canceló la agenda prevista en La Guajira para los días 12 y 13 de agosto con el propósito de concentrar los esfuerzos del Gobierno Nacional en la atención de las comunidades afectadas por la emergencia. El presidente continuará liderando la respuesta institucional desde el Puesto de Mando Unificado y haciendo seguimiento directo a las acciones desplegadas”, se lee en el mensaje.

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