De la Espriella ordena a canciller respaldar a Plazas Vega en litigio: “Es deber del Estado”

Luis Alfonso Plazas Vega, coronel del Ejército (r), a su salida del Cantón Norte de Bogotá, luego de quedar absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Foto: Andrés Torres

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El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a su canciller, Omar Bula, y a la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, acompañar al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en el juicio que enfrentará en Miami el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en 1985. De acuerdo con el mandatario, “es deber del Estado”.

“El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución judicial infame y mentirosa que duró años. Sin embargo, el litigio estratégico lo persigue por fuera de las fronteras del país”, aseguró el jefe de Estado.

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De la Espriella fue claro en que “si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo”. Por ello, solicitó al jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representante de Colombia en Estados Unidos “[evaluar] el caso que enfrenta el coronel en retiro y [proceder] de conformidad”.

“Los soldados de la Patria no pueden ser dejados a merced del litigio estratégico que tanto daño les hace a las instituciones. En mi gobierno, la aproximación a estos hechos no será la de dejar a su suerte a quienes portaron el uniforme de las Fuerzas Armadas”, concluyó el mandatario su publicación.

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¿De qué se trata el caso contra el coronel (r) Plazas Vega?

El coronel en retiro se enfrentará a un juicio en Estados Unidos por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial en el caso del magistrado Carlos Horacio Urán y la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Se trata de una demanda que presentaron las hijas del alto funcionario del Consejo de Estado tras la absolución de Plazas Vega por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El documento radicado ante la justicia estadounidense sostiene que el uniformado tuvo un papel central en la operación militar que condujo a la tortura y ejecución extrajudicial de Urán. El caso está programado para llegar a juicio ante un jurado federal en Miami a partir de este martes 8 de septiembre. En la diligencia se presentarán pruebas relacionadas a lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia y los hechos que provocaron la muerte del magistrado Urán.

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De acuerdo con la argumentación presentada por sus hijas, Plazas Vega conspiró y actuó, en compañía de otros miembros del Ejército, en un plan para torturar y ejecutar extrajudicialmente a personas que salieron vivas del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, luego de que la guerrilla del M-19 se tomara a la fuerza el edificio y que la fuerza pública colombiana tratara de retomarlo a punta de tanques, armas largas y violencia.

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