Decisión de presidencia de Senado impacta en las dignidades de Cámara: ¿qué falta?

Congreso de la República. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Mientras se adelantan las reuniones entre los compromisarios que definirán las presidencias de las 14 comisiones del Congreso -7 en Cámara y 7 en Senado-, y las jefaturas de ambas cámaras de cara a la posesión del nuevo Legislativo el 20 de julio, se toman decisiones que entran de lleno al campo de juego.

Luego de que los compromisarios designados por los partidos para las reuniones de Senado levantaran la sesión sin nada concreto sobre la mesa y la pospusieran para el próximo jueves a las 9:00 a.m., las decisiones de Cámara quedaron en vilo.

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Lo cierto es que, como se le dijo a este diario, desde el Centro Democrático ya se tomó la decisión de bajarse de la puja por lograr la presidencia de la Cámara. Quien estaba en la mira para conseguir ese cargo era el representante Daniel Briceño, quien ahora pasaría al Partido Conservador.

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Y aunque la carta con la que buscarían ocupar este puesto es el congresista Nicolás Barguil -quien logró nuevamente un escaño en el Congreso y es el hermano del exsenador David Barguil- los diálogos aún no llegan a una decisión final.

Fuentes al interior del cuerpo administrativo de la Cámara, confirmaron a El Espectador, que todo lo que se acuerde en las reuniones de los representantes designados como compromisarios dependerá de la decisión que se tome en el Senado y de la definición de qué colectividades ocuparán las dignidades.

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Y aunque ya hay unos primeros acuerdos de las jefaturas de la cámara, que quedarían el primer año con la Presidencia para el Conservador, la Vicepresidencia probablemente para el movimiento Creemos -aunque se está disputando con Salvación Nacional y la Citrep-, la Secretaría General para el Partido Liberal, la Subsecretaría para el Centro Democrático y la Dirección Administrativa para el Partido de la U, estas decisiones no quedarán en firme hasta que el Senado defina.

Por lo tanto, hace falta que este jueves se tomen las decisiones en el Senado que llevarán a definir los siguientes pasos para la Cámara y en el entre tanto, el centro Democrático sigue pujando en la presidencia del Senado, que se disputan con el partido de la U y con Salvación Nacional. Aunque allá suena sobre todo el nombre de Alfredo Deluque (De la U) como presidente del primer año, se mantiene la expectativa.

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