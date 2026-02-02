Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Participación de Iván Cepeda en consultas se va a conjueces en el CNE: votación quedó 5-4

La votación sobre la entrada de Iván Cepeda en la consulta del denominado Frente Amplio por la Vida será definida por un conjuez luego de que no hubiese decisión unánime en el Consejo Nacional Electoral.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
02 de febrero de 2026 - 06:37 p. m.
El Pacto Histórico inscribió sus listas al Congreso con Iván Cepeda como su carta presidencial para la consulta del Frente Amplio
El Pacto Histórico inscribió sus listas al Congreso con Iván Cepeda como su carta presidencial para la consulta del Frente Amplio
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La sala plena en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que se puso a consideración la participación del senador Iván Cepeda en las consultas de marzo como candidato presidencial del Pacto Histórico, culminó con cinco votos en contra y cuatro a favor, por lo que este caso será definido por conjueces.

El caso que pone en vilo la conformación del denominado Frente Amplio por la Vida, que a priori, lideraría Cepeda junto con otros candidatos como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, se extenderá en el órgano electoral y tendrá como límite de definición el próximo 6 de febrero.

Le sugerimos: Lista la ponencia con la que el CNE discute participación de Iván Cepeda en la consulta

La ponencia suscrita por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa y Libres) definió que la participación de Cepeda en las consultas de octubre estuvieron bajo el amparo de la figura partidista, con el aval de su partido, el Polo Democrático. Esto se debe a los líos jurídicos que en ese momento existían bajo la conformación del Pacto Histórico como partido único.

NOTICIA EN DESARROLLO***

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

CNE

Consejo Nacional Electoral

Iván Cepeda

Elecciones 2026

Frente por la vida

Roy Barreras

Camilo Romero

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.