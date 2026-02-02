Participación de Iván Cepeda en consultas se va a conjueces en el CNE: votación quedó 5-4

El Pacto Histórico inscribió sus listas al Congreso con Iván Cepeda como su carta presidencial para la consulta del Frente Amplio Foto: Óscar Pérez

La sala plena en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que se puso a consideración la participación del senador Iván Cepeda en las consultas de marzo como candidato presidencial del Pacto Histórico, culminó con cinco votos en contra y cuatro a favor, por lo que este caso será definido por conjueces.

El caso que pone en vilo la conformación del denominado Frente Amplio por la Vida, que a priori, lideraría Cepeda junto con otros candidatos como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero, se extenderá en el órgano electoral y tendrá como límite de definición el próximo 6 de febrero.

La ponencia suscrita por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa y Libres) definió que la participación de Cepeda en las consultas de octubre estuvieron bajo el amparo de la figura partidista, con el aval de su partido, el Polo Democrático. Esto se debe a los líos jurídicos que en ese momento existían bajo la conformación del Pacto Histórico como partido único.

