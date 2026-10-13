Listo el decreto para regular protesta: este es el documento

El decreto establece una serie de lineamientos con los que se buscan ajustar los procedimientos en este tipo de escenarios y que incluyen, entre otros puntos, la individualización de manifestantes que promuevan la violencia o el…

Este martes 13 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1525 de 2026, con el cual se inicia una nueva normativa para regular la protesta social. La publicación ocurre tan solo 12 horas antes de que la oposición salga a las calles por primera vez en la administración de De la Espriella.

El decreto establece una serie de lineamientos con los que se buscan ajustar los procedimientos en este tipo de escenarios y que incluyen, entre otros puntos, la individualización de manifestantes que promuevan la violencia o el vandalismo, el acompañamiento policial constante de estos actos con presencia de uniformados a cuatro metros de distancia, o el empleo de la fuerza a pesar de mantener los escenarios de diálogo.

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Establece un acompañamiento constante de un dispositivo de la Policía Nacional para garantizar el acompañamiento de la manifestación pública. Según se determina en la medida, este dispositivo estará ubicado “a una distancia mínima de cuatro metros” de la manifestación, buscando garantizar un mayor control del acto. En el artículo se expone que “este dispositivo tendrá como finalidad garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación”.

Asimismo, también se propone que cuando identifique el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios; o la retención de personas contra su voluntad; o la agresión contra terceros no participantes, servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas o misiones periodísticas se podrá emplear la fuerza por parte de las autoridades, en concreto, de la Policía Nacional.

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