Defensores de la Patria se convirtió en partido y reorganizará las fuerzas en la derecha

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesionará este 7 de agosto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 21 de junio, Abelardo de la Espriella se llevó la victoria en la segunda vuelta y, de paso, se convirtió en el segundo candidato, en este siglo, en ganar las elecciones presidenciales con el respaldo de un movimiento inscrito por firmas. Bajo el argumento de que esos casi 13 millones de votos que se llevó en el balotaje constituirían un respaldo democrático verificable, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló que Defensores de la Patria se convirtiera en partido y, con ello, abrió la puerta para la reorganización de fuerzas en la derecha.

No es menor que, a poco más de un año de las elecciones regionales, el presidente electo que se posesionará este 7 de agosto ya cuente con un partido propio para medir su popularidad en esos comicios. Y este entrará a jugar no solo con el Centro Democrático, también con Salvación Nacional, la única colectividad que coavaló a De la Espriella en campaña y que cuenta con cuatro senadores y una representante por derecho propio en este nuevo Congreso.

Sugerimos: Más de 14.500 trinos en cuatro años: así fue la receta de Petro para gobernar con sus redes

Defensores de la Patria entra al ring político con 26 afiliados fundadores: el primero en la lista es el mismo presidente electo y le sigue su vicepresidente, José Manuel Restrepo. A partir de ahí, son varios los que entrarán a hacer parte del próximo gobierno: Carlos Andrés Ríos (secretario de la Presidencia), Jaime Andrés Beltrán Martínez (ministro de Vivienda), Valerie Lafaurie (gerente de las regiones), Rodrigo Lara (ministro del Interior), Mauricio Gómez (ministro de Comercio), Jorge Eduardo Mora (ministro de Defensa) y Andrés Barreto (secretario jurídico de la Presidencia). Incluso, figuras claves en la campaña, como el estratega Carlos Suárez y los influenciadores Santiago Giraldo y Vincenth Ramos.

Fue una votación de seis a uno en la sala plena del CNE—sin la presencia de los magistrados Altus Baquero (Partido Liberal) y Fabiola Márquez (Pacto Histórico)— la que dejó en firme la oficialización del movimiento que presentó cinco millones de firmas ante la Registraduría para avalar la candidatura de De la Espriella. La votación fue mayoritariamente positiva para la ponencia que tiene la firma del magistrado Alfonso Campo y que cuenta con una sustentación jurídica que cita, incluso, una sentencia de la Corte Constitucional que le permitió a la Colombia Humana, el movimiento que fundó el presidente Gustavo Petro, convertirse en partido en 2021.

Y es esa argumentación la que podría abrir grietas en el proceso de otorgar la personería jurídica. De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Política, la única forma de que un movimiento pueda devenir partido es que tendría que, previamente, haber presentado una lista al Congreso y, además, haber logrado una “votación no inferior al dos por ciento (3 %) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado”.

Le puede interesar: Petro insiste en que se deben investigar las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella

Defensores de la Patria no cumple con ese requisito, pero en esa resolución de 29 páginas que dejó en firme la decisión se plantea una argumentación alternativa para validar sus pretensiones. Allí se establece que la jurisprudencia electoral ha “admitido excepciones (...) en supuestos en los que, por circunstancias especialísimas, la organización solicitante no obtiene la votación exigida en elecciones de Congreso, pero acredita, por una vía distinta, un respaldo popular de entidad equivalente”. Y cita la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte Constitucional —sobre la Colombia Humana— para señalar que la votación obtenida en unas elecciones presidenciales podría “satisfacer” el umbral requerido.

“Encuentra la Sala que la solicitud presentada por el Grupo Significativo de ciudadanos DEFENSORES DE LA PATRIA (sic) satisface los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales exigidos para el reconocimiento de personería jurídica: de una parte, la votación obtenida por la fórmula presidencial inscrita por dicha agrupación en las elecciones de 2026 acredita, con especial intensidad, el respaldo popular significativo exigido por el artículo 108 de la Constitución Política, conforme a la doctrina fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021 y aplicada de manera reiterada por esta Corporación en los antecedentes administrativos de Colombia Humana y del Partido Liga Gobernantes Anticorrupción”, se lee en esa resolución.

Esa argumentación no la comparte la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico). En su salvamento de voto, señala que el CNE “no puede atribuir a una votación presidencial un efecto jurídico que la Constitución no le asignó” y va más allá al plantear que el órgano, al tomar esta decisión, “desborda” sus propias competencias y “construye, mediante acto administrativo, una modalidad adicional de adquisición de personería jurídica”.

“Desconoce la supremacía y la fuerza normativa de la Constitución, desnaturaliza el precedente de la Sentencia SU-316 de 2021, confunde las posiciones constitucionales del Gobierno y la oposición, y afecta gravemente los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y separación funcional del poder público”, agrega.

Esta movida tendrá repercusiones en la derecha. Desde un inicio, Salvación Nacional se planteó como el brazo de Abelardo de la Espriella en el Legislativo y se describe, como lo dicen sus integrantes, como el único partido de “derecha derecha” en Colombia. Es una afirmación que no es rebatida por el Centro Democrático de Álvaro Uribe, que en los últimos días ha reafirmado su posición como colectividad de “centro”, pero sí será clave en los comicios regionales.

Lea también: ¿Petro viajará a Estados Unidos? Ya comenzaron movidas diplomáticas para lograr aprobación

“Somos formalmente un nuevo partido político en nuestro país, el partido político del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Eso es una gran noticia para Colombia, para los defensores de la patria, para todos los que van a recuperar este país en la ‘Patria Milagro’ y garantizar que esta ‘Patria Milagro’ llegue, no solamente a Colombia en general, sino a todos y cada uno de los territorios de nuestro país”, aseguró Restrepo.

En el Congreso, el partido uribista tiene una representación importante y logró aumentar el número de curules con respecto a 2022. En 2023, había conseguido posicionarse a nivel regional frente al gobierno de izquierda del presidente Petro, cuyo Pacto Histórico se enfrentó a una derrota en los niveles locales.

Ahora, el panorama es diferente. En las elecciones regionales tendrá que conquistar el voto frente a dos colectividades que ya tienen una fuerza propia —Salvación Nacional y Defensores de la Patria—, arriesgándose a una nueva fragmentación en la derecha como la que ya se vio en la primera vuelta entre De la Espriella y la exsenadora Paloma Valencia. Como ya lo demostró en la elección del presidente del Congreso, el Centro Democrático no le tiene miedo a desmarcarse del gobierno, pero faltará ver si esas distancias ideológicas que ya se están poniendo de plano de lado y lado llevarán a otra confrontación más dura en las urnas.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.