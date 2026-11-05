Del M-19 a ser el ideólogo de De la Espriella: la metamorfosis de Carlos Alonso Lucio
El director programático de la campaña del ahora presidente, Abelardo de la Espriella, es una de las figuras más enigmáticas de la política colombiana.
Comentarios
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alberto(rx4s9)•Hace 13 horasSu nombre real es Carlos Alonso SUCIO. Condenado por estafar a una viuda q hipoteca su casa para prestarle el dinero para su campaña al congreso y no le paga; amante de Ingrid Betancourt, va a Cuba, se salva del ELN y Carlos Castaño termina enamorado de él. Paga cárcel en la Picota, una senadora cristiana casada, se enamora y se casa con él. Se vuelven asesores de los paramilitares de Ralito y luego de los narcos del Valle. Se disfraza de pastor de Casa sbre la Roca; el diablo haciendo ostias!
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Álamo(88990)•Hace 15 horas¿Enigmática ‘figura’? Qué descalabro este de EE: ¡nada de enigmático tiene un tipo del que todos sabemos lo que coc(h)ina!
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gustavo(6016)•Hace 16 horasLa metamorfosis de un criminal.
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Edgar(22146)•Hace 17 horasDe hampon convicto, cristiano malandro y esposo del pastor dario silva, a la casa de narino. Este gobierno es un descaro, se necesita record criminal para ser funcionario. Solo improvisando con picaros. Donde esta el dinero de las donaciones? La ratita no se ha pronunciado.