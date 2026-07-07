¿Deluque en Senado y Briceño en Cámara?: así va la puja por las Presidencias del Congreso

El senador Alfredo Deluque (La U) y el representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático) se perfilan para ser los presidentes del Congreso. Foto: El Espectador

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El gobierno entrante está en diálogos permanentes con las fuerzas políticas que desde el próximo 20 de julio tendrán asiento en el Congreso. ¿La razón? Buscan consolidar las mayorías necesarias que garanticen la gobernabilidad y de paso el trámite de las reformas que quiere hacer el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, incluida la reducción del Estado mediante la fusión de varios ministerios.

En medio de esa negociación es prácticamente un hecho que Alfredo Deluque, del partido de La U, presidirá el Senado, y que Daniel Briceño, del Centro Democrático, liderará la Cámara de Representantes.

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El guiño lo dará el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien incluso intercambió algunos puntos de vista sobre estos asuntos con el saliente jefe de esa cartera, Armando Benedetti, el pasado lunes, 6 de julio.

“Yo ya inicié una comunicación formal con todos los partidos políticos que están representados en el Congreso de la República, excepto naturalmente con el esquema de oposición. La idea es consolidar una mayoría clara. Hay un principio de realidad, hay unas fuerzas políticas allí representadas y en una democracia, un gobierno es legítimo no solamente por su origen, sino por su capacidad de hacer”, aseguró Lara. Y agregó: “Un gobierno tiene capacidad de hacer, en la rama ejecutiva cuando colabora armónicamente con la rama legislativa, es decir, cuando constituye una mayoría. Así funcionan todas las democracias del mundo. Nos vamos a constituir una mayoría. Lo importante son las reglas de juego. Aquí no va a haber nada por debajo de la mesa, aquí no va a haber repartijas de la rama ejecutiva”.

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Además, respecto a la presidencia del Senado, Lara manifestó que “Alfredo Deluque reúne todas las condiciones, es un hombre serio que ha estado y que estuvo cerca de este proyecto y si el Congreso de la República decide en su autonomía legislar, pues lo veríamos con muy buenos ojos. Y en Cámara, el doctor Briceño también respaldó este proyecto de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, lo veríamos con muy buenos ojos, si es la decisión de la Cámara y de su partido”.

En la oposición es fijo que estará el Pacto Histórico, con las curules de Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes perdieron las presidenciales el pasado 21 de junio. Y hay otros partidos, que aún están indecisos entre la opción de declararse en oposición o independientes, como es el caso de la Alianza Verde, pues aunque el sector más petrista insiste en tomar el camino de la oposición, otra fracción se inclina por la independencia.

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