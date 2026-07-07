Pacto Histórico se prepara para asumir la oposición: hubo reunión con Petro en Palacio

Presidente Gustavo Petro se reunió con la bancada del Pacto Histórico. Foto: Presidencia

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Cinco horas después de que se suspendiera el empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, la bancada del Pacto Histórico se reunió en la Casa de Nariño con el actual jefe de Estado.

Tal como lo reveló El Espectador, tanto la bancada saliente como la entrante fueron citadas para definir lo que viene para la izquierda ahora que vuelven a asumir la oposición, sobre todo luego de que se conocieran los motivos por los que De la Espriella suspendió el proceso de transición, cuando cuestionó los recientes señalamientos realizados por Gustavo Petro al desconocer los resultados electorales -postura que fue matizada posteriormente por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que reconoce los votos recibidos por De la Espriella y dará su discurso de despedida el próximo 20 de julio-.

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En la reunión estuvieron el ministro del Interior, Armando Benedetti; la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, Nhora Mondragón; y los congresistas Iván Cepeda, Esmeralda Hernández, María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra, Clara López, Walter Rodríguez, Hernán Muriel, Daniel Monrroy, Alejandro Toro, Camilo Torres, Heráclito Landinez, Alejandro Ocampo, Carolina Corcho, entre otros.

Tanto desde la administración saliente como desde la entrante, se vienen presentando fuertes tensiones. Sobre todo, luego de que Cepeda, reafirmara su postura de un llamado a “desobediencia civil pacífica” debido a temas relacionados con la doble nacionalidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, por la que pide que este cumpla una serie de condiciones para poder posesionarse, como renunciar a su nacionalidad estadounidense, confirmar si colabora con agencias como la DEA y que se comprometa a no extraditar a Gustavo Petro -algo que ha reiterado el presidente electo en varias apariciones públicas-.

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Durante la reunión se presentaron las que serían las pruebas que tiene el presidente sobre un presunto fraude electoral y se revisaron los hallazgos técnicos y la evidencia digital de la auditoria forense electoral.

Tras terminada la reunión, que duró más de dos horas, el representante Gabriel Becerra, aseguró que “nosotros vamos a interponer, a través de las vías jurídicas, ante el Consejo de Estado, las demandas que sean necesarias. En eso tenemos todo el derecho”. Y agregó que apoyarán al presidente en la necesidad de revisar ciertas circunstancias relacionadas con el proceso electoral.

Además, respecto a la desobediencia civil, dijo que esta declaratoria tenía que ver más con la “legitimidad que con la legalidad. [...] Este personaje tiene que aclarar si va a respetar la justicia colombiana y va a permitir que sea a justicia colombiana la que actúe, sin amenazar al presidente Petro con extradiciones”.

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Por otro lado, sobre al empalme, manifestó que este es un proceso “para cumplir con un procedimiento institucional de la democracia. Si la intención es hacer juicios políticos al presidente Petro, el Gobierno no está interesado en eso y ya le pidió a la Procuraduría que garantice la Ley de empalme”.

De Ley de empalme, a la que se refiere Becerra es la 951 DE 2005, con las que se fijan “las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para que los servidores públicos [...], así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones”.

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Por su parte, tras finalizar el encuentro, el presidente trinó en redes sociales respondiendo a Abelardo de la Espriella y aseguró que “Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente. Jamás he dado orden a las fuerzas militares contra la constitución. [...] Hasta el 6 de agosto a la 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares”.

Esta convocatoria es la segunda a los miembros de la colectividad tras las elecciones presidenciales y se presenta luego de tres citas con Iván Cepeda: dos tras la primera vuelta y la del pasado 26 de junio tras la derrota en segunda vuelta. En esa cita Cepeda señaló a Petro como el futuro líder de la oposición, algo que también se habría discutido en la reunión para definir cuál será el papel del presidente Petro después del 7 de agosto, e incluso se le dijo a este diario que habría opiniones divididas respecto a si Petro debería o no asumir de manera oficial la dirección del partido o si por el contrario liderará fuera del cargo administrativo.

En este sentido, el representante Becerra manifestó que se están preparando para, ahora desde la oposición, defender las reformas sociales y respaldar el liderazgo de Gustavo Petro e Iván Cepeda y que fue precisamente este, el tema central de la reunión.

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