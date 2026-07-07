Tras duros roces entre De la Espriella y Petro, ¿qué pasará con empalme y cambio de poder?

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro analizan escenarios en el proceso de empalme. Foto: El Espectador

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A un mes exacto para que Abelardo de la Espriella reciba las llaves de la Casa de Nariño por parte de Gustavo Petro, las tensiones entre los mandatarios entrante y saliente, respectivamente, se han vuelto a escalar. Y todo el panorama se presenta en medio de un proceso de empalme para el cambio de mandato en el que se siembra la incertidumbre de cómo se surtirá este trámite, ordenado por la ley, pues las mesas de comité nacional han sido levantadas desde los dos sectores.

Los tensiones venían en incremento luego de la declaratoria de “desobediencia civil” anunciada por Iván Cepeda una semana después de las elecciones. De su parte, desde el sector de De la Espriella se aseguró que el proceso de empalme estaría acompañado con el rotulo “anticorrupción”, pues aseguran que desde la administración saliente se ha concurrido ese delito.

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A pesar de esos señalamientos, los líderes de los dos comités acordaron una agenda que iniciaría formalmente este martes. Tanto José Manuel Restrepo, en representación de la nueva jefatura de Estado, como el ministro Germán Ávila en representación del gobierno Petro acordaron tener reuniones fluidas cada martes y viernes, con comités sectoriales listos para instalar y con la meta de culminar el empalme el 31 de julio. Sin embargo, minutos antes de un tercer encuentro entre estos dos delegados, la reunión se canceló.

El anuncio fue realizado por Abelardo de la Espriella. Según dijo el presidente electo en sus redes sociales, “acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”.

¿Cuál es el motivo de la declaración? De acuerdo con el equipo del futuro mandatario nacional, no son tolerables los señalamientos del presidente Petro al desconocer los resultados del 21 de junio aludiendo a un supuesto fraude cometido desde Estados Unidos y en alianza con empresas de Israel. En su mensaje Petro señaló que con sus declaraciones, sería entonces Iván Cepeda el presidente electo por la voluntad popular de los colombianos.

La diferencia que arrojó el escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue de poco más de 250.000 votos y es con esa línea que José Manuel Restrepo aseguró: "Casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan".

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Y siguiendo los ordenamientos de De la Espriella, la cita prevista para este martes 7 de julio en la Casa de Nariño se canceló. Restrepo no acudió al Palacio, mientras que el ministro Ávila emitió una comunicación en la que cuestionó el pronunciamiento de integrantes del equipo de empalme nacional de De la Espriella, especialmente de Carlos Alonso Lucio, quien fuese su jefe programático en campaña.

De acuerdo con Ávila, “evidentemente representamos proyectos políticos absolutamente distintos. Tenemos muchas razones para criminalizar sus actuaciones, pero no los hacemos en los micrófonos, sino en los estrados judiciales”. Acto seguido señaló que “en su afán de reconocimiento [Carlos Alonso Lucio] le ha hecho un daño irreparable a la nación. Se traduce con sus de sus expresiones que evidentemente quería romper el proceso de empale y así lo hizo con su entrevista”

En misma línea el presidente Petro también señaló a Lucio, aunque desestimó teorías alrededor de intenciones de quedarse en el poder.

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