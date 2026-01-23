Advierten supuesto uso electoral de puestos claves de la Cancillería: esto dicen las alertas

La canciller Rosa Villavicencio (centro) acompañó al presidente Gustavo Petro (der.) en la cumbre entre la Celac y la Unión Europea. Foto: Cancillería

A través de un comunicado de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO), los sindicatos de la Cancillería denunciaron diversos movimientos desde esta cartera ad portas de los procesos electorales que están próximos a desarrollarse en Colombia y que también se extenderán en embajadas y consulados a nivel mundial. Según señalan, los movimientos podrían dejar secuelas en medio de estos comicios.

En su comunicación advierten que en los días recientes la cartera en cabeza de Rosa Villavicencio habría declarado la insubsistencia de “un número significativo de auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá, una decisión que afecta de manera directa al servicio consular y el funcionamiento general de la Cancillería”.

Y es que según estas advertencias, estas decisiones tendrán un impacto dentro de los diversos procesos que se adelantan en el marco electoral y que tienen, además, un impacto en los trámites tanto dentro como fuera del país y que afectarían los comicios de los próximos meses, pues embajadas y consulados “cumplen funciones esenciales para la atención ciudadana, la gestión documental y la garantía del derecho al voto”.

Sumado a lo anterior, los sindicatos destacan que no existe un plan de contingencia específico por parte de la Cancillería en medio de esta serie de movimientos, dentro de los que se destaca la declaratoria de insubsistencia de funcionarios de carrera diplomática. Es más, no habría garantía total de que todas las misiones diplomáticas cuenten con, por lo menos, un funcionario o el equipo necesario completo para el cumplimiento de sus funciones.

“Las oficinas consulares y las embajadas de Colombia requieren, para el adecuado funcionamiento de sus funciones y el servicio que prestan, el trabajo conjunto de los funcionarios diplomáticos como de los auxiliares administrativos”, señalaron.

Finalmente, en el comunicado agregaron que “la salida abrupta y masiva de auxiliares administrativos es una decisión que impacta directamente a miles de ciudadanos dentro y fuera del país, así como directamente a los funcionarios del ministerio que deben asumir indefinidamente cargas laborales mayores”.

Las denuncias llegan en medio de una serie de denuncias que se han realizado por funcionarios de carrera diplomática, y reveladas por El Espectador, en las que se ha llegado a señalar la posible modificación de los requisitos en la carrera consular y los embajadores. Es más, esa propuesta sigue en firme por parte del gobierno, donde solamente se exigiría un mínimo de edad y la nacionalidad colombiana, eliminando, entre otros, el requisito de una segunda lengua.

En aquel proyecto de decreto que está evaluando la Casa de Nariño y la Cancillería se señala que los "cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central son empleos de dirección política y de representación inmediata del presidente de la República, cuyo ejercicio exige confianza plena y un margen amplio de discrecionalidad, en atención a la responsabilidad de ejecutar las directrices de política exterior definidas por el Gobierno Nacional”. Esa decisión acoge el argumento del presidente Gustavo Petro de que, al ser cargos de confianza, debe tener la potestad de nombrar a quien considere, sin tener en cuenta otros requisitos.

