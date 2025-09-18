“Cálmese y respire”: Petro y Duque defienden su mandato y chocan por la descertificación

Presidente Gustavo Petro y expresidente Iván Duque. Foto: Archivo

Tras la alocución del presidente Gustavo Petro y los trinos que lanzó frente a la descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, el expresidente Iván Duque respondió a varios señalamientos en su contra y dejó claro que durante su mandato sí recibió este sello. “Le toca cosechar lo que sembró”, le dijo al jefe de Estado.

Aunque el presidente Petro ha reiterado que para él la decisión de la administración de Donald Trump se trataría de un asunto político y para mostrar el distanciamiento entre ambas administraciones, también ha responsabilizado a algunos de sus antecesores por el crecimiento de las hectáreas con cultivos de uso ilícito en el país y el recrudecimiento de la violencia por los carteles.

“Señor Duque usted es el presidente de Colombia al que más hectáreas de hoja de coca le han sembrado en un solo año hasta la fecha. Usted en el 2020, erradicó forzadamente 130.000 hectáreas de hoja de coca, de manera forzada, con víctimas de miles de familias campesinas”, indicó Petro.

Fueron más los señalamientos de Petro contra Duque por su gestión y por haber aplicado la erradicación forzada en algunos territorios afectados por el narcotráfico: “la mafia financia los nuevos cultivos de hoja de coca para campesinos ubicados en zonas donde no pueden sembrar cultivos lícitos porque el Estado no los mira para ayudarlos, sino para matarlos”.

Entre otras cosas, Petro dijo que solo hasta 2024 inició el cambio de modelo de erradicación forzada a sustitución de cultivos voluntaria, atribuyéndole la culpa a Duque por “acabar con la confianza de los campesinos que yo ahora he logrado recuperar”.

El exmandatario, quien viene afirmando que durante su gobierno erradicó alrededor de 100.000 hectáreas al año, respondió a través de su cuenta de X para defender su gestión y reiterar que entre 2018 y 2022 el país sí recibió el sello de los Estados Unidos como muestra de que se hizo una buena gestión.

“Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron por desmontar los grupos manuales de erradicación, permitir el crecimiento exponencial de cultivos, llevar las incautaciones al nivel más bajo como porcentaje de la producción potencial y convertir narcos en ‘gestores de paz’”, indicó Duque.

El exjefe de Estado también le indicó a Petro que la descertificación del gobierno Trump se debería al desmonte de la aspersión aérea que el progresismo promovió y a la política de erradicación forzosa que frenó.

“Fue usted quien promovió el desmonte de la aspersión aérea y la eliminación de la erradicación forzosa, debilitando la lucha contra el narcotráfico. Ahora le toca cosechar lo que sembró, porque entre 2018 y 2022 fuimos certificados. Dedíquese a gobernar, que le queda menos de un año, y asuma la responsabilidad de sus decisiones”, concluyó Duque.

Desde el Centro Democrático, partido que avaló a Duque para llegar a la Presidencia en 2018, vienen indicando que pese a que Petro ha incautado una cifra mayor de toneladas de cocaína en comparación a los anteriores gobiernos, esto solo se debería al crecimiento de las hectáreas cultivadas con hoja de coca.

