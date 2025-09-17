Petro habló en alocución sobre descertificación: “una grosería profunda contra el país”

Presidente Gustavo Petro durante alocución presidencial. Foto: Ovidio Gonzalez S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro volvió a dirigirse al país en una alocución. Luego de la que hizo el pasado viernes sobre la situación de la Nueva EPS, este martes hizo uso de los canales públicos y privados para hablar de descertificación. El jefe de Estado grabó su intervención antes de viajar a Bucaramanga para la entrega de una sede universitaria.

El mandatario inició señalando que considera que la descertificación es una “injusticia” y una “grosería” contra un país que ha sido víctima del narcotráfico. Además, aseguró que ve la medida como un insulto en su contra, pues, según señaló, se considera uno de los líderes políticos que más ha luchado contra ese delito.

Lea también: César Gaviria cargó contra política antidrogas del Gobierno: “El descertificado es Petro”

Así mismo, dijo que el gobierno de Donald Trump mintió y que decidió no tomar en cuenta las cifras oficiales sobre lucha antidrogas. En este punto cuestionó a los políticos colombianos con conexiones en Estados Unidos y le hizo una advertencia al mandatario estadounidense. “Ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos, tenga mucho cuidado”, le dijo.

De esta manera, Petro inició su defensa de la política de drogas con las cifras de interdicción de cocaína. En 2024, dijo, se incautaron 889 toneladas de esta droga. Por otra parte, cuestionó la efectividad de la erradicación forzosa asegurando que en el gobierno de Iván Duque, aún con esta práctica en boga, también vio el aumento de hectáreas sembradas con hoja de coca.

No se pierda: “Entiendo la frustración de muchos”: Santos habla de condenas de la JEP a los exFarc

El presidente dijo que en su gobierno ha crecido la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos luego de que la anterior administración llevara la estrategia a cero. En lo que va de este Gobierno, explicó, van más de 25.000 hectáreas erradicadas de manera voluntaria, lo que a su juicio implica que el campesinado no va a resembrar.

El mandatario también dijo que en Estados Unidos no se ha hecho nada por detener el consumo de cocaína y ahora se enfrenta a la crisis del fentanilo. “Toda su política antidrogas de hace 50 años fracaso, su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico”, le dijo a Trump. En este punto dijo que el presidente estadounidense debe escuchar a los liderazgos latinoamericanos para hablar de estrategias de inteligencia y bienestar para el campesinado.

Alocución del presidente Petro sobre descertificación

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.