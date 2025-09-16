Piden moción de censura contra tres ministros del gobierno Petro por descertificación

Los debates se llevarían a cabo en la plenaria del Senado. Foto: Óscar Pérez

No paran los cuestionamientos al gobierno de Gustavo Petro tras confirmarse que Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, medida que no implica recorte de recursos de cooperación, pero sí genera fuertes consecuencias políticas. Desde el Congreso, varias bancadas de oposición piden llevar a debates de moción de censura a varios ministros para que respondan por esta situación.

“Alguien tendrá que responder: Ministro de Defensa, Interior y Justicia, es el momento de una moción de censura en el Senado. Lo sucedido golpea con fuerza la reputación internacional del país y por desgracia era algo que algunos veníamos advirtiendo mediante debates de control previos, especialmente en la Comisión Primera, donde dejamos claro que la política antidrogas del petrismo era un fracaso y debía ser replanteada”, aseguró el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

Según este legislador opositor, los tres ministros estaban advertidos de que no existía erradicación voluntaria ni forzosa de cultivos ilícitos, a lo que se suma, según la visión de Motoa, las políticas del Gobierno en materia de paz, como el “paquete legislativo de beneficios a los criminales que se tramita en la Cámara, que solo tiene como fin único beneficiar a los grupos armados, muchos de los cuales están en el negocio del narcotráfico”.

Otros congresistas incluso han pedido retirar a funcionarios de entidades medias. Este es el caso de la representante a la Cámara Lina Garrido, de Cambio Radical, quien pidió la renuncia de la directora del Programa de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda. Según explicó, esa oficina también sería responsable de la descertificación en la lucha contra el narcotráfico. “Una vergüenza que nos costará mucho como país”, agregó la legisladora.

Cabe anotar que este mismo martes uno de los ministros a los que citarían a moción de censura está enfrentando uno de estos debates. Se trata de Pedro Sánchez, jefe de la cartera de Defensa, quien fue llamado a la plenaria de la Cámara a un debate sobre la crisis de seguridad que vive el país y por hechos puntuales como los atentados en Amalfi (Antioquia) y Cali.

Hasta el momento, ninguna moción de censura ha prosperado, ni contra ministros de este gobierno ni de los anteriores, pero la oposición señala que la figura es una herramienta valiosa para hacer rendir cuentas a los funcionarios y llamar la atención sobre lo que consideran son las faltas graves de esta administración. Se espera que en los próximos días lleguen a la penaría del Senado las proposiciones con las que se citarían a los ministros Armando Benedetti (Interior), nuevamente Pedro Sánchez (Defensa) y Eduardo Montealegre (Justicia) por su posible responsabilidad en la descertificación.

