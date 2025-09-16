No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“No voy a arrodillar a la nación”: Petro respondió a críticas de Rubio y habló de 2026

El mandatario aseguró que Estados Unidos también está descertificado por su responsabilidad en no reducir los niveles de consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. También señaló al país norteamericano de querer participar en la política interna de Colombia.

Redacción Política
16 de septiembre de 2025 - 03:34 p. m.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Pedro se refirió en la mañana de este martes a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en las que lo señaló como el responsable de la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. El jefe de Estado rechazó esa postura y aseguró que, contrario a lo dicho por el funcionario del gobierno de Donald Trump, él ha sido un buen socio en la lucha contra el narcotráfico.

Cabe anotar que Marco Rubio aseguró que las instituciones colombianas han estado comprometidas con la lucha contra las drogas, puntualmente las fuerzas militares, pero que Colombia tiene, actualmente, “un liderazgo deficiente”. El alto funcionario del gobierno estadounidense aseguró que el presidente Petro es “errático” y que el país puede cambiar con otra administración en la que habría mayor cooperación y un cumplimiento de los criterios para salir de la lista de países descertificados.

Lea también: ¿Qué viene para Colombia en materia política tras descertificación en lucha antidrogas?

Ante estas críticas, el presidente Gustavo Petra señaló que Rubio lo tilda de no ser buen socio en la lucha contra las drogas, pero que él ha arriesgado su vida y la de su familia en la pelea que tiene con el narcotráfico y sus relaciones con el paramilitarismo y el poder político. A renglón seguido, el presidente se despachó en contra del gobierno norteamericano y aseguró que ese país también es responsable por no disminuir su consumo de drogas.

“No calculé que el poder político en EE. UU. quedara en manos de amigos de políticos aliados con el paramilitarismo. Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos, no súbditos. EE. UU. está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”, dijo Petro en su cuenta de X.

No se pierda: Se confirma coalición entre Alianza Verde y En Marcha para elecciones legislativas

Según el presidente Donal Trump, su homólogo colombiano es responsable por “sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis (...) el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”.

Así mismo, el mandatario estadounidense dijo que reconsiderará su decisión si el gobierno de Gustavo Petro “adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína”. Por ahora, según dijo Petro en un consejo de ministros, el país no puede depender de Estados Unidos para sus estrategias de paz y seguridad e incluso planteó frenar la compra de armamento militar a ese país.

En otros de sus trinos publicados este martes, Petro también dijo que con la descertificación Estados Unidos “participa en política interna de Colombia, quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá, si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá o quiere una nación libre o soberana”. Así mismo, también señaló que el aumento de hectáreas sembradas con hoja de coca no es su responsabilidad, pues dijo que viene creciendo desde 2013 y por causa del consumo en Europa y EE. UU.

Este martes, el presidente Petro tendrá varias reuniones con su gabinete y encargados de la política de paz para analizar varios temas relacionados con la decisión tomada por Estados Unidos, entre estos los efectos en materia política y la respuesta en vías diplomáticas y narrativas. “Es una decisión política de Estados Unidos y que tendrá que resolverse a través de canales diplomáticos. El apoyo económico se mantiene y el compromiso del Gobierno y la fuerza pública ha sido real para combatir el narcotráfico”, confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por Redacción Política

Felipe Fegoma(94028)Hace 6 minutos
Culpamos a otros países por consumir el veneno que les vendemos, después de que nuestros traquetos enviciasen a jóvenes gringos o europeos para convertirlos en jíbaros de otros, una pirámide macabra que se inició desde aquí y desde aquí se maneja. El consumidor, y su familia, es víctima, no es culpable. El culpable es quien cultiva, elabora y exporta, con la colaboración de campesinos, intermediarios, lavaperros y mafiosos extranjeros. No exportemos cocaína y nadie tendrá que certificarnos nada.
Edgard Lopez(56726)Hace 14 minutos
noooo que vaaaa, la tiene arrodillada a todos los delincuentes , le esta entregando el pais a los acuerdos hechos en la picota!!!!!! Congreso, hay que revisar esto y ver5 que se hace con este tipo
Felipe Fegoma(94028)Hace 14 minutos
Nuestros traquetos y sus socios internacionales crearon y aumentan los mercados en países consumidores que combatirán el narcotráfico como quieran o puedan, esa es su responsabilidad. La nuestra es no producir ni exportar cocaína y ahí el gobierno sí se rajó. Aumentó la superficie cultivada y se duplicó la producción. Pero 400 millones de dólares que aporta la certificación no son el problema, esos los gastamos en cualquier corrupción tipo UNGRD o en unos contratos para amigos catalanes.
UnaVezMás (22193)Hace 32 minutos
Están metiendo las manos en política, de seguro si gana en las próximas elecciones uno de ultraderecha, no necesitará posesionarse ni erradicar nada para "ganarse" la certificación.
