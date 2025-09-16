Así reaccionan los políticos a primera sentencia restaurativa de la JEP contra exFarc

Audiencia de la JEP sobre secuestros de las Farc. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz

Como era de esperarse, la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por los casos de secuestro está desatando una ola de reacciones políticas. Quienes defienden el Acuerdo de 2016 señalan que la decisión se demoró, pero que es un paso importante para la reconciliación del país. En contraste, sectores de oposición al proceso rechazaron las características de la sanción e incluso hablaron de “impunidad”.

Las reacciones se han producido incluso desde Comunes, partido que nació con el Acuerdo de Paz y en el que hoy militan varios de los exjefes de la guerrilla que están siendo condenados por los delitos de secuestro. “El último Secretariado de las FARC-EP ha honrado su palabra y seguirá haciéndolo, con aportes de verdad y acciones de reparación. Nuestro compromiso es firme: la paz y la dignidad de las víctimas”, dijo la colectividad.

Entre quienes respaldaron este anuncio de la JEP hay varios exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos que también tuvieron un paso por la actual administración de Gustavo Petro. Roy Barreras, exembajador en Reino Unido y defensor del proceso, dijo que la medida es histórica y recordó que, entre otras cosas, la sanción impide que los exintegrantes de las Farc participen en política durante ocho años.

“Nunca en la historia de los conflictos internos una fuerza armada legalmente se sometió voluntariamente a un tribunal y nunca fueron castigados los responsables de las guerras civiles ni de las violencias políticas que causaron 300.000 muertos y 10 millones de víctimas de desplazamiento forzado!”, dijo Barreras.

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, aseguró que la JEP “se enredó de buena fe” y se demoró en tomar la determinación, pero, según dijo, aún así es histórica. El exfuncionario señaló que la sanción es lo que señala la norma constitucional y la ley estatutaria que le dieron vida al Acuerdo de Paz y fueron avaladas por el Congreso y la Corte Constitucional. “Sin duda va a generar controversia, pero hace parte de todo el sistema de justicia transicional”, explicó.

Precisamente, sobre esas controversias, en la conservación resaltan las críticas de congresistas y precandidatos presidenciales de oposición. “¿Ocho años de espera para esto? La JEP condena a siete exjefes de las FARC por 21.396 secuestros masivos, reconocidos como crímenes de guerra y lesa humanidad. Sentencia: Sin cárcel, con plata de los colombianos y cero garantías reales para las víctimas”, cuestionó Paloma Valencia, senadora y precandidata del Centro Democrático.

Su compañera de bancada, María Fernanda Cabal, se pronunció en un sentido similar: “La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz reaviva la exigencia de verdad y justicia para miles de víctimas, esta decisión es un burla para las cientos de víctimas que no fueron escuchadas y menos reparadas ante el terrorismo que sufrieron por parte de las FARC que cometió delitos de guerra y lesa humanidad”.

Hasta el momento no han reaccionado el presidente Gustavo Petro ni los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, que durante los últimos años han sostenido fuertes choques por la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

