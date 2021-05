Desde Senado denuncian muerte de cuatro menores, al parecer, en combates en Cauca

La denuncia fue formulada en la Comisión de Paz del Senado, que aseguró que los hechos ocurrieron el 7 de marzo en el municipio de Argelia, “sin que se conozca quiénes son, ni en qué circunstancias murieron”.

En desarrollo de un debate de la Comisión de Paz del Senado de la República, este jueves fue denunciada la muerte de cuatro menores de edad que, al parecer, perdieron la vida en medio de combates en marzo pasado en el departamento del Cauca.

La denuncia fue formulada por el senador Roy Barreras (Partido de la U), el mismo que en noviembre pasado denunció que el Gobierno Nacional ocultó la muerte de siete menores durante un bombardeo en septiembre de 2019. De acuerdo con el parlamentario, en esta oportunidad “asesinaron cuatro menores de edad y el Estado no las reportó”.

“El Gobierno Nacional no ha informado sobre esta tragedia. No se conocen los hechos, como ocurrió en el trágico episodio de los bombardeos del Caquetá. El Gobierno no le ha informado nada a los colombianos”, reclamó Barreras.

El senador explicó que los menores vestían prendas militares, por lo que era víctimas de reclutamiento forzado, y fueron “victimizados antes o después de ser asesinados”. Ante ello, pidió explicaciones de cómo murieron; de qué fuerzas ilegales eran; cómo se llaman; si los recogió Medicinal Legal, y por qué el país no conocía esos hechos.

Otras personas no conocidas nos informan que los niños muertos reportados por comunidades de argelia , fueron asesinados y luego desenterrados EN EL PUTUMAYO Y NO EN EL CAUCA. @ComisiondePaz insiste en preguntar QUIENES SON ESOS NIÑOS Y QUIÉN LES MATÓ Y PORQUE NO SE REPORTARON — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 18, 2020

Barreras recordó que a mediados de abril, comunidades de zona rural de los municipios de Argelia y El Tambo denunciaron el patrullaje de grupos de hasta 30 hombres armados y con prendas privativas de las fuerzas militares, quienes supuestamente buscaban incorporados de la otrora guerrilla de las Farc “para ajusticiarlos”.

Ante el desplazamiento que provocó esa acción, agregó el senador, el Ejército realizó una operación de combate en la que “fueron dadas de baja ocho personas, al parecer miembros de disidencias. Dos de esos eran menores y fueron presentados como bajas de combate”.