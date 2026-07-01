Gobernadores aceleran proceso para empalme regional con gobierno de Abelardo de la Espriella

Presidenta de la Federación de Departamentos y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés; gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y gobernador de Antioquia, Julián Rendón. Foto: Archivo Particular

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La Federación Nacional de Departamentos y algunos alcaldes han celebrado los procesos surtidos por parte del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al acelerar procedimientos de empalme tanto con el gobierno nacional central, como con algunos mandatarios regionales. Desde ya los gobernadores hablan de destrabar proyectos y elevan solicitudes a la nueva administración en Colombia.

Así lo han expresado varios mandatarios como las gobernadoras del Meta, Rafaela Cortés, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, quienes además han subrayado en las “buenas internaciones” del próximo jefe de Estado.

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De un lado, Cortés, quien es presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), aseguró que “nosotros estamos felices de iniciar desde ya un proceso de empalme que es recuperar el trabajo articulado del gobierno nacional con los gobierno subnacionales y poder arrancar esos proyectos que no tienen la viabilidad, el sustento técnico o que han tenido esos palos en la rueda, podamos avanzar con recursos de nuestras regiones para que en este año y medio que nos queda de Gobierno podamos sacar proyectos importantes a nuestras regiones”.

En misma línea Cortés aseguró que, mientras se instalaba el empalme nacional, los gobernadores también recibieron las “matrices” necesarias para adelantar el empalme regional, algo que, según dijo Didier Tavera, resulta “extremadamente coherente con lo que se dijo en campaña”. El directo ejecutivo de la FND señaló que “el presidente ha convocado a las regiones a un empalme regional, que no hay tiempo por perder y que se hará una agenda regionalizada”. En su declaración Tavera señaló que “esperamos que como lo hemos escuchado por parte del señor presidente, es el tiempo de las regiones y estamos esperando a que llegue el 7 de agosto porque no podemos perder un solo minuto”.

Pero es que los comentarios de celebración en esta ruta de empalme no solamente llegan desde este organismo. Por ejemplo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro aseguró que desde su región están “esperando con ganas la llegada del señor presidente Abelardo de la Espriella”. Según dijo Toro, el proyecto prioritario es el Tren de Cercanías que conectaría a Cali con Jamundí, “y estamos confiados que con el presidente De la Espriella, ha venido, se ha comprometido y ha hablado en que quiere hacer el Tren de Cercanías”.

Toro no fue la única que celebró la llegada de De la Espriella. Algo similar sucedió con el gobernador Andrés Julián Rendón, quien desde el momento de la elección de De la Espriella ha celebrado sus apuestas de invertir en las regiones.

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