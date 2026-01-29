¿Quién era Diógenes Quintero, el congresista que falleció en el accidente aéreo en Ocaña?

Representante electo a cámara por Catatumbo para curules de paz Foto: El Espectador - José Vargas

Diógenes Quintero fue un abogado, un defensor de derechos humanos y un congresista abanderado por la defensa de la paz. En la tarde de ayer, 28 de enero, cerca de Hacarí —el lugar donde creció y que defendió durante años— en la ruta Cúcuta-Ocaña, cayó la avioneta que lo transportaba; allí falleció junto a otras 14 personas en un siniestro aéreo.

Quintero, de 36 años, dedicó más de la mitad de su vida a ser un líder comunal de su región. Nació en el municipio de Hacarí, al occidente de Norte de Santander, en la subregión del Catatumbo.

Creció en la vereda Agua Blanca, donde vivió el conflicto armado en su máxima expresión, un hecho que lo acercó al trabajo público para defender su hogar.

Estudió Derecho en la Universidad Libre de Cúcuta, donde fue representante estudiantil. Su labor en el sector público inició como abogado de la Defensoría del Pueblo en Cúcuta; sin embargo, decidió regresar a su tierra para ser personero municipal de Hacarí, cargo desde el cual defendió los derechos humanos de sus habitantes durante seis años.

En 2018, en un país polarizado tras la firma del Acuerdo de Paz, fue víctima de un atentado por parte de grupos armados que contrariaban su trabajo como defensor. Ese año, su casa en Hacarí recibió varios impactos de bala. Aunque no fue afectado físicamente, terminó desplazado de su hogar hacia el municipio vecino de Ocaña, donde fue defensor regional del Pueblo entre 2019 y 2021.

En 2022 llegó al Congreso como parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, representando la subregión del Catatumbo. Obtuvo 5.742 votos de la mano de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí.

Durante los casi cuatro años que ocupó una silla en el Legislativo, apoyó proyectos de ley relacionados con la reforma agraria, el desarrollo rural integral, los derechos de las comunidades campesinas y la defensa del Acuerdo de Paz, especialmente en su región natal: el Catatumbo.

Además, hizo parte de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. También integró comisiones como la de Paz y Posconflicto, así como la encargada del seguimiento a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

En esta elección aspiraba a la circunscripción ordinaria con el aval del Partido de la U. Tras su trágica muerte, los presidentes del Senado y Cámara expresaron sus condolencias y recordaron su papel en el Congreso durante los últimos años.

“El representante Diógenes Quintero ostentaba curul por la Circunscripción Especial de Paz, desde la cual representó con compromiso y convicción a las víctimas del conflicto armado, elevando su voz en el Congreso de la República y trabajando por la dignidad, la verdad, la justicia y la reparación”, afirmaron en su carta.

