Director del Dapre denuncia nóminas paralelas en el Estado por $4,5 billones

Mauricio Lizcano, es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, denunció ante la Fiscalía las nóminas paralelas que encontró el gobierno del presidente Gustavo Petro al llegar a la Casa de Nariño y que, según dijo, implican cerca de $4,5 billones. “Nuestro compromiso para acabar con la corrupción en este gobierno es total y denunciaremos cuantas veces sea necesario”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

En la noche de este miércoles, en entrevista para Red+ Noticias, Lizcano había adelantado que este jueves iría a la Fiscalía a poner la denuncia, revelando que desde el Ejecutivo se estaba construyendo una directiva para reducir las nóminas paralelas y que en las revisiones que han hecho, han encontrado personas que tienen hasta 30 contratos y 50 contratos “Eso lo vamos a controlar”, enfatizó.

Tras la diligencia en la Fiscalía, el director del Dapre refirió que entre 2021 y 2022, se realizó un gasto “escandaloso” superior a los $4.5 billones en dichas nóminas paralelas, utilizando figuras como la prestación de servicios, aunque aclaró que no se trata de estigmatizar esa modalidad de contrato y decir que da para que haya corrupción.

“Trabajar en contrato prestación de servicios no es delito y, por supuesto, contra eso no estamos. Lo que denuncie fue las ‘corbatas’, los que no trabajan y reciben un sueldo, los que tiene varios contratos y no cumplen su objeto”, recalcó, insistiendo en que el gobierno Petro no tolerará la corrupción y se dará una lucha frontal contra esta. “La orden del presidente es acabar las nóminas paralelas”, enfatizó.

“Entregamos pruebas de que entre los años 2021 y 2022 se han gastado $4.5 billones en contratación de prestación de servicios que, a nuestro juicio, son una cifra escandalosa y que vamos a buscar reducir”, agregó, sin dar mayores detalles de los sectores o las personas y dependencias involucradas.

Lizcano llamó también la atención por el número de consejerías que tiene el Gobierno, las cuales considera que son un exceso e implican gastos innecesarios. “Encontramos una Presidencia, administrativamente hablando, muy robusta y con altos costos. Encontramos 12 altas consejerías y una alta cantidad de cargos”, dijo en la entrevista con Red+ Noticias.

Precisamente, una de las primeras instrucciones del presidente Petro a su gabinete y los miembros de otras dependencias de Gobierno es acabar con los gastos suntuarios. “No vamos a gobernar con espejo retrovisor. Creemos que no se necesitan tantas altas consejerías. Solo las reducciones que hemos tomado le van a ahorrar este año al Estado $33 mil millones”, aseguró Lizcano.