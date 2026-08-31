Disculpas de De la Espriella y nueva mención a “Cristo Rey” desataron otra polémica

El acto religioso en la posesión de Abelardo de la Espriella fue el primer episodio de esta polémica. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Las disculpas del presidente Abelardo de la Espriella por el acto religioso de su posesión, ordenadas por un fallo de tutela, no fueron el punto de cierre de esta polémica. Aunque el mandatario ofreció excusas a quienes pudo incomodar u ofender, en el mismo pronunciamiento realizó otra referencia de ese estilo. “¡Que viva Cristo Rey! Que Dios bendiga a Colombia”, dijo este domingo, al término de una alocución presidencial.

El nuevo episodio generó un debate en redes sociales entre voces de corte opositor y algunos de los defensores de la actual administración. Algunos se enfocaron en destacar el cumplimiento del fallo judicial, como la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien señaló que el gesto sorprende teniendo en cuenta que el expresidente Gustavo Petro no solía acatar estas medidas. “Sé que no es un favor y que es lo procedente en un Estado de Derecho, pero en este caso lo reconozco y lo agradezco”, dijo.

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Voces en la otra orilla se enfocaron en la última parte de la alocución. “Cumplió la orden judicial, pero a renglón seguido expresó: viva Cristo rey! Fue un desafío a la sentencia T-124 de 2021, que, entre otras cosas, señaló: Cuando una persona habla en ejercicio de su cargo y utilizando los elementos institucionales del Estado, debe respetar el principio de laicidad y neutralidad religiosa”, aseguró Guillermo Rivera, exembajador en Brasil y exministro del Interior.

La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, se pronunció en el mismo sentido. “Ah, ya. Cumple con la formalidad de excusarse por transgredir la neutralidad religiosa del Estado y, acto seguido, cierra su alocución con un ‘Que viva Cristo Rey’. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta?”, dijo la representante.

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La también representante del Pacto Laura Beltrán, de hecho, anunció una nueva tutela para que el presidente pida disculpas por esta mención. “Yo sí invito al señor Abelardo de la Espriella a respetar a los jueces de la República (...) No basta con cumplir formalmente una orden judicial y, minutos después, actuar en sentido contrario a lo que esa decisión buscaba proteger, si el juez le ordenó respetar la neutralidad religiosa del Estado, cerrar una alocución presidencial con ‘¡Que viva Cristo Rey!’ difícilmente puede presentarse como respeto por esa decisión”, explicó.

En contraste con estas posturas, la designada gerente del gobierno para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, defendió el derecho del presidente a realizar estos actos. En su mensaje citó el artículo 19 de la Constitución, que garantiza la libertad de cultos a cualquier ciudadano, lo que para ella incluye al jefe de Estado. A ella se sumó el representante a la Cámara cristiano Luis Miguel López, quien aseguró que “ser presidente no significa dejar de ser creyente”.

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