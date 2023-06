“No tenemos nada que ocultar”: Petro responde a los allanamientos de la Fiscalía

El presidente Petro habla ante sus simpatizantes reunidos hoy en el centro de Bogotá. Aseguró que el pueblo saldrá a las calles a defender la democracia si ocurre un "golpe blando" en su contra. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Este miércoles, horas antes de que el presidente Gustavo Petro saliera a las calles para marchar junto a quienes reclaman la aprobación de sus reformas, agentes del CTI de la Fiscalía se tomaron el piso 13 del edificio de la Dian. Al parecer, en ese lugar funciona una oficina de seguridad de la Presidencia y el ente investigador trata de averiguar si desde ahí se habría interceptado el celular de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia.

Por este mismo caso el presidente anunció que la Fiscalía realizaría un allanamiento en la Casa de Nariño, tras las denuncias de Meza, quien aseguró que fue sometida a pruebas de polígrafo en un sótano cercano a la residencia presidencial. La entidad confirmó el proceso, pero aseguró que se trata de una inspección judicial, lo que implica que la diligencia es notificada previamente.

En ambos casos el mandatario ha contestado que su Gobierno no tiene nada que ocultar, que no ordena “chuzadas” y que el polígrafo es un método utilizado en todas las administraciones. Este miércoles insistió en su punto y aseguró que su campaña presidencial fue objeto de interceptaciones ilegales que ninguna autoridad investigó.

“No tenemos nada que ocultar. No encontraron ni una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie; no mientan”, dijo el mandatario. En su discurso aprovechó para lanzar críticas a otros gobierno y aseguró que “no chuzamos, no golpeamos a las personas humildes; no destruimos los ojos de la juventud, no torturamos en las mazmorras, no chuzamos magistrados, periodistas, gente de la oposición, no violamos los derechos de la humanidad”.

Dijo que las acusaciones en su contra carecen de ética y que no tiene miedo a ninguna investigación. “Allá entraron y vieron las arañas y hasta las telarañas de unas oficinas que ni nosotros pusimos, sino los gobiernos de Santos y de Duque (...) la máquina de interceptaciones con la cual sí interceptaron durante meses toda la campaña del Pacto Histórico, la sacaron antes de que yo entrara. Se la entregaron al Gaula y aún la Fiscalía no ha ido a recogerla para encontrar las pruebas de una interceptación ilegal y masiva contra un partido político”.

Durante su discurso insistió en que hay un plan para “destruir el apoyo popular del Gobierno” y dejarlo solo. Cargó contra los medios de comunicación y los grupos económicos, a quienes acusó de ejercer presión para hundir las reformas sociales (pensional, laboral y de la salud) en el Congreso. Por último, dijo que hay intenciones de sacarlo del poder a través de investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

