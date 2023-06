“Quieren sacar al presidente”: el discurso de Petro desde la marcha por las reformas

El presidente Gustavo Petro acompañó las manifestaciones de este miércoles 7 de junio a favor de su gobierno y de las reformas sociales que se tramitan en el Congreso. Se unió a las marchas desde el edificio Murillo Toro, por la carrera séptima, en Bogotá, y se detuvo en la Plaza de Bolívar para ofrecer un discurso a la ciudadanía, en el que habló de hechos recientes, relacionados con los audios de Armando Benedetti, al caso de Laura Sarabia y a las reformas que se encuentran trabadas en el Legislativo.

En sus declaraciones se refirió a los medios de comunicación, a la Fiscalía, al Congreso y a los grupos económicos y empresariales. “Hemos vista una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel”, ofreció un ejemplo. También se refirió a las filtraciones y noticias que ha sacado la revista Semana: “Nosotros no chuzamos teléfonos (...) allanaron otra vez las oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece”, dijo.

De acuerdo con el primer mandatario, hay un plan para “destruir el apoyo popular del Gobierno”, y aislarlo de la ciudadanía y dejarlo solo. Según dijo, las fuerzas políticas y económicas a las que se refiere, quieren generar presión para hundir las reformas en el Congreso y luego sacarlo de la presidencia, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“Una vez tumben las reformas, piensan destruir al Gobierno para que pase lo mismo del Perú, es decir, sacar al presidente y meterlo a la cárcel”. Agregó que hay sectores que quieren un cambio de administración y elegir a un nuevo presidente, que según él sería el presidente del Senado del próximo periodo legislativo. “Eso se llama un golpe blando. Pedro Castillo en el Perú estaba solo, pero Petro no está solo. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo saldrá de cada rincón”, dijo.

Pidió al Congreso que apruebe las reformas

“Hemos presentado las reformas que el pueblo demandó y le solicitamos con todo el respeto, de nuestra propia humildad y nuestras ganas de justicia, que aprueben las reformas que garantizan los derechos al pueblo colombiano”, pidió Petro desde la Plaza de Bolívar.

En el Congreso se tramitan la reforma a la salud, laboral y pensional, que el Gobierno ha denominado como reformas sociales. Esos proyectos se encuentran trabados en el Congreso por falta de consenso y el único que logró superar su primer debate, con gran dificultad, fue la reforma a la salud.

De acuerdo con Petro, la solicitud al Congreso “no es violenta, irrespetuosa o armada. Esta es una solicitud popular que nace del pueblo excluido”. Insistió en que las reformas son un mandato popular, legitimo tras su elección como presidente en mayo de 2022. Si bien pidió la aprobación, dijo que hay espacio a discutirlas, como “lo hemos hecho durante meses”.

Respecto a las iniciativas gubernamentales también dijo que los textos no son radicales, “como la prensa ha dicho. Son apenas unas reformas que tratan de garantizar derechos esenciales simples, pero fundamentales de la gente. Cómo se va a decir que es perverso, negativo y que no sirve”.

¿Qué dijo sobre la crisis gubernamental?

“Nosotros no chuzamos teléfonos”, dijo el presidente Petro, quien informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) allanó este miércoles las oficinas de Presidencia. “Abrimos las puertas, porque no tenemos nada que ocultar. Entraron a unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, vieron los aparatos y solo hay computadores para definir las avanzadas del presidente por las regiones. (...) No encontraron una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie”, aseguró.

Por el contrario, reiteró que hubo chuzadas contra el Pacto Histórico durante el periodo de campaña presidencial y que para ese caso, “no se ha investigado ni un delito. (...) Fueron horas y horas de grabación, que entregaron a los medios y nadie dijo nada”.

Finalmente, sugirió que la presión ejercida por la opinión pública tiene a exmiembros de su gobierno con dificultades de salud y que la información filtrada “puede llevar a seres humanos al suicidio”, aunque no se refirió a nombres en específico.

