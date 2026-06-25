¿División en la Alianza Verde?: estos son los motivos por los que se estaría gestando

Iván Cepeda en el evento de adhesión del Partido Alianza Verde a su campaña. Foto: Archivo Particular

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El apoyo que le dio el partido Alianza Verde, al excandidato presidencial Iván Cepeda mereció varios procesos de escisión en medio de la contienda. Los nombres: Catherine Juvinao -y un bloque que la apoya-, Katherine Miranda y JP Hernández. Aunque no todos lograron su cometido, al intentar salir en sus términos del partido, la situación si dejó ver que hacia adentro los roces empezaban a tener efecto en el grueso de la colectividad.

El Espectador pudo conocer que existiría una nueva división entre el bloque más petrista del partido y entre el bloque cercano al gobernador Carlos Amaya. ¿La razón? No hay un consenso respecto a si declararse en oposición o en independencia frente a la nueva administración.

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Por ley todos los partidos políticos que conforman el Congreso deben decir, un mes después de la posesión del nuevo gobierno, si se declaran bancada de gobierno, independiente o de oposición.

Con este precedente, fuentes dentro de la colectividad le confirmaron a este diario que el bloque del gobernador Carlos Amaya, estaría contemplando declararse como independiente a la administración de De la Espriella, mientras que el sector más cercano al proyecto político del presidente Gustavo Petro se inclinaría por declararse en oposición. Este jueves se adelantaría una reunión entre algunos de los miembros del partido.

La debilitaciòn de la Alianza Verde

Este nuevo quiebre llega tras años en los que la colectividad ha flaqueado, sobre todo por el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) que salpicó a varios de sus entonces militantes: a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz; al expresidente del Senado, Iván Name; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón Gonzales, quien está prófugo de la justicia.

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Loos hechos incluyen supuestos sobrecostos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira y en el presunto favorecimiento con 3.000 millones al presidente del Congreso para agilizar el trámite de las reformas, las denuncias ya colapsaron al partido.

La implosión que inició con las denuncias por posible corrupción desencadenó, en ese momento, la renuncia de dos de las figuras más importantes de la colectividad: el cofundador y exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y la exsenadora, exalcaldesa y excandidata, Claudia López.

Tras este escándalo el partido se vio fuertemente perjudicado y no se han detenido los quiebres desde ese momento. Primero con algunos congresistas y ahora con este nuevo desacuerdo.

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