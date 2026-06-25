CNE hizo entrega de las credenciales a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Entrega de credenciales en Corferias. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Este jueves hacia las diez de la mañana inició el evento en el que se le entregó oficialmente la credencial a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para iniciar su gobierno el próximo 7 de agosto. Ambos estuvieron acompañados de sus familias durante la ceremonia y de otras personalidades como Mauricio Gómez Amín y Germán Rodríguez.

La frase “bienvenidos a la patria milagro” se leía en las pantallas del escenario, que fue posteriormente ocupado por magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), por el registrador nacional, Hernán Penagos, y por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Con la entrega de estas credenciales, se oficializa la declaración hecha ayer por el CNE tras dar por finalizados los escrutinios en todas sus etapas: Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia y será acompañado en este mandato por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

El presidente del órgano electoral, Cristian Quiroz, inició el evento lamentando lo sucedido en Venezuela con los dos terremotos que se vivieron el día de ayer en ese país y continuó diciendo: “La decisión que hoy se formaliza es la que los colombianos tomaron en libertad. [...] Al doctor de la Espriella y al doctor Restrepo: ustedes reciben hoy una credencial, pero recibirán un país que le pertenece a todos los colombianos y a todas las colombianas”.

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Tras la entrega, De la Espriella se dirigió por primera vez como presidente oficial a la ciudadanía: “Gracias. Viva Cristo Rey. Permítanme extender un saludo muy especial a quienes hoy nos acompañan, al doctor José Manuel Restrepo, nuevo vicepresidente de Colombia”. Y agregó: “Expreso mi mas sincero agradecimiento a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y a mi familia. A mi vicepresidente y a su familia, total gratitud”.

“No puede faltar una merecida mención a la organización electoral por su impecable trabajo. Sobre todo quiero inclinarme con respeto y gratitud a los trece millones de colombianos que pusieron su confianza en mi”, puntualizó.

Luego de recibir los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella ya está preparando el terreno para asumir la Presidencia. Así lo confirmó su movimiento, Defensores de la Patria, que aseguró que el presidente electo “sostuvo una llamada con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. El mandatario entiende que no hay orden sin justicia, ni justicia sin instituciones fuertes, independientes y respetadas. La Rama Judicial contará con una relación seria, transparente y ajustada a la Constitución”.

En esta misma línea, está previsto que el abogado mantenga una reunión protocolaria en el Palacio de Justicia, la cual será encabezada por el vicepresidente de la corporación, Hugo Quintero Bernate, según lo informado.

Así se llevó a cabo la declaratoria por parte del CNE

El abogado Abelardo de la Espriella fue declarado oficialmente como presidente de Colombia por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El paso se concretó el pasado miércoles hacia las cuatro de la tarde. Revisadas las reclamaciones y finalizados los escrutinios a nivel municipal, departamental y nacional, el avalado por Defensores de la Patria es ahora el nuevo jefe de Estado tras confirmarse que derrotó al senador Iván Cepeda.

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El presidente del CNE confirmó que los resultados oficiales y vinculantes del escrutinio le dieron la victoria a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“Cada solicitud fue atendida, cada voto fue contado y solo cuando se agotó este examen y no antes, damos por terminado el escrutinio y damos paso a esta declaratoria”, dijo Quiroz. “Se invita al candidato y a su fórmula vicepresidencia a hacer la entrega oficial de las credenciales el día de mañana”, finalizó.

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Si bien desde el mismo 21 de junio se dio un reconocimiento generalizado de la victoria de De la Espriella, Cepeda y su principal promotor, el saliente presidente Gustavo Petro, se negaron a aceptar los resultados hasta que se diera el escrutinio. Se excusaron, en una actitud hasta este momento atípica en la democracia colombiana, que la diferencia era solo de poco más de 250.000 votos.

No obstante, conforme pasaron los escrutinios, esa diferencia aumentó cerca de 2.000 votos y confirmó que el abanderado de Defensores de la Patria obtuvo la victoria con 12’960.166 votos, mientras que el avalado del Pacto Histórico llegó a los 12’708.312. En total, se registraron 25’668.478 sufragios y la diferencia entre los candidatos llegó a 251.854. Tras los escrutinios, Abelardo de la Espriella ganó 624 votos más, mientras que Cepeda perdió 400 que le habían contabilizado erróneamente.

En la audiencia, que se extendió por tres días, estuvieron presentes la Misión Observación Electoral, la delegación de la MOE Internacional y el Registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, así como delegados de la Procuraduría.

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