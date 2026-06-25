“Iniciamos un empalme anticorrupción”: De la Espriella da su primer discurso como presidente

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, recibió su credencial ante el CNE. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Este jueves 25 de junio, el nuevo presidente Abelardo De la Espriella dio su primer discurso como mandatario electo ante los jueces del Consejo Nacional Electoral que le entregaron su credencial presidencial; también lo acompañó su familia, su equipo de trabajo y algunos de los congresistas de Salvación Nacional.

En su intervención anunció que se encuentra construyendo su gabinete presidencial, agradeció a sus 12,9 millones de votantes a lo largo del país y lanzó pullas al presidente Gustavo Petro.

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Tras agradecerles a su familia, su equipo y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, por el apoyo en la campaña. El nuevo mandatario aseguró que están construyendo un gabinete que “no improvisaremos, porque en este momento de gran dificultad nuestra patria merece sus mejores inteligencias, de personas intachables, capaces y comprometidas en un programa de gobierno avalado por los colombianos”.

En su intervención señaló que su victoria es una “epopeya”. Y señala que se logró “sin estructuras políticas, sin respaldo de los grandes grupos económicos, con vastos sectores de la prensa en contra, con los grupos armados persiguiéndonos y asesinando a nuestros compañeros de campaña”.

Mencionó que “ya la patria milagro empezó” tras haberse “librado de la peor amenaza para la libertad”. Por eso mencionó que construyó “una nueva forma de hacer política”.

Dice que asumirá un gobierno de un país “profundamente” quebrantado. Y criticó la gestión de Gustavo Petro: “la persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos, sembrando en el alma de muchos el odio de clases”.

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También cuestionó el apoyo de esta administración a la candidatura de Iván Cepeda, repitió la narrativa de que al otro candidato lo respaldaron “los terroristas, los contratistas del Estado volcados a su favor y los compradores de votos”.

Agregó que, con su triunfo, la democracia colombiana “se ha salvado gracias a Dios y al fervor del país”. Por ello, asegura que en cuatro años estará en su lugar la persona elegida libremente que ejerza la presidencia en su reemplazo.

Hizo un llamado a la unidad en medio de la elección polarizada que lo llevó a la Casa de Nariño, pues cree que “en estas elecciones no hubo vencedores y vencidos; seré el presidente de todos los colombianos”.

Frente a la oposición, recalcó la misma línea que mantuvo en su discurso el 21 de junio cuando se coronó como el ganador del preconteo.

“Mi compromiso es de respeto absoluto por la crítica y el disenso de todos los colombianos. Habrá garantías plenas para quienes, dentro de la Constitución y la ley, ejerzan legítimamente la oposición y habrá absoluta severidad, contra quienes pretendan intimidar al pueblo mediante el caos y la violencia”, señaló.

Cerrando su discurso, lanzó una advertencia a los grupos al margen de la ley, a los que les dio un mes tras posicionarse para organizar un sometimiento a la justicia.

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“En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asquiante y vergonzosa; en la era del tigre se acabó la ley y solo el imperio de la ley”, señaló De la Espriella.

“Hay que hacer lo que se tiene con lo que se tenga, en el lugar que se esté”, fue la cita de Theodore Roosevelt que acompañó su último punto, donde agregó que “no es hora de quejas, es hora de trabajo, de la responsabilidad y la reconstrucción nacional”.

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Y dio detalles de su empalme con la administración saliente: “Empezaremos por realizar una auditoría exhaustiva, un empalme anticorrupción que nos permita hacer un riguroso corte de cuentas y determinar la magnitud del saqueo y del deterioro institucional que le damos”.

Y culminó asegurando su compromiso en los próximos cuatro años: “desde ya estamos trabajando de sol a sol, recuperar la confianza de los colombianos y darle a esta patria credibilidad ante la comunidad internacional".

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