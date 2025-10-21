Se profundizan divisiones en Partido de la U: hay movimientos en Valle del Cauca

El representante Julián López busca desmarcarse de la gobernadora Dilian Francisca Toro, una de las figuras más importantes en el Partido de la U. Foto: Archivo Particular

En Valle del Cauca se profundizan el Partido de la U. El presidente de la Cámara, Julián López, oriundo de ese departamento, anunció un movimiento llamado la “Nueva U”. Sin embargo, desde la colectividad rechazaron los hechos y llamaron al orden a las filas, cuando empieza a perfilar su estrategia para 2026.

López hizo el anuncio con un evento en Cali y con un video divulgado en sus redes sociales. En este, antes de hablar, tomó una imagen de la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, quien es la líder natural del partido y la sacó del encuadre. “En el Valle del Cauca hemos tenido lo suficiente de lo mismo. Una Nueva U”, afirmó.

¡Hoy nace La Nueva U!



La Nueva U de la gente, sin jefes, sin miedo, con oportunidades, sin rosca.



¡La Nueva U es de ustedes! pic.twitter.com/7j30D43yBC — Julián López (@Julianlopezte) October 20, 2025

En el acto aseguró que “la Nueva U no es un nuevo nombre, es una nueva forma de hacer política. No venimos a dividir al Valle, venimos a devolverle la esperanza. El ciclo de los mismos con los mismos terminó”. También afirmó que busca que ese movimiento haga “una política que se mida con resultados, no con discursos; que gestione, no que improvise; que rinda cuentas, no que acomode cifras”.

Dijo que el propósito de esa nueva disidencia del partido tiene como objetivo ser una fuerza que “escuche, actúe y resuelva al mismo tiempo. Una nueva U porque el valle merece un mejor futuro”.

Pero el Partido de la U le salió al paso a esa división. En un comunicado, firmado por los codirectores Clara Luz Roldán y Alexander Vega, el partido indicó que “rechazamos energéticamente la conducta del representante a la Cámara Julián López Tenorio durante el ato que él denominó lanzamiento de la Nueva U”.

En calidad de directores colegiados del Partido de Unión Por La Gente -Partido de la U-, rechazamos enérgicamente la conducta del representante a la Cámara Julián López Tenorio durante el acto, que él denominó, lanzamiento de "La Nueva U", en hechos realizados en la ciudad de… pic.twitter.com/phCH3yS8wf — Partido de la U (@partidodelaucol) October 21, 2025

Además, solicitaron al Comité de Ética del partido que inicie una investigación para “el total esclarecimiento de lo acontecido en el marco de los estatutos y código de ética de la colectividad.

