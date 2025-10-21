Soy Porque Somos de Francia Márquez aterrizará en el frente amplio para la consulta

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha dicho que tras su paso por el Ejecutivo buscará fortalecer la colectividad. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

La colectividad de la vicepresidenta Francia Márquez entrará en el frente amplio que unirá a la izquierda y la centroizquierda para las elecciones presidenciales de 2026. Ese será el anuncio que hará el movimiento este martes, con miras a entrar en el tablero electoral, aunque sin personería jurídica.

A diferencia de 2022, cuando el progresismo se midió solo una vez en una consulta interpartidista en marzo, hay una previa que organiza el Pacto Histórico para este 26 de octubre. El mecanismo ya es materia de dudas por su situación jurídica —si es interna o interpartidista y si inhabilitaría para ir a la del frente amplio—, pero desde antes ya se habían definido alianzas con la unidad en un solo partido.

El presidente Gustavo Petro fue el que invitó a todos los movimientos que hicieron parte de la coalición a dar el sí para llegar a una colectividad unitaria. Aunque varios dieron el sí —Colombia Humana, Unión Patriótica y Polo Democrático—, otros no aceptaron, alegando que no se garantizaba la igualdad para la conformación de las listas, y de allí nació Unitarios.

Hacen parte de esa coalición Esperanza Democrática, Comunes, del Trabajo de Colombia, Ecologista Colombiano y Todos Somos Colombia (de donde sale la aspiración presidencial de la senadora Clara López); y los movimientos Si Podemos, MODEP, de Integración Democrática, Democracia Desde Abajo, Poder Popular y Liberales de Base.

Y si bien también se pensó en la posibilidad de que el movimiento de Márquez se uniera directamente a esta organización, eso no ha sido concretado. Junto a Soy Porque Somos, se espera que a esa consulta de marzo participen La Fuerza de la Paz (con el exembajador y precandidato Roy Barreras), En Marcha (del exministro Juan Fernando Cristo) y el movimiento del excanciller Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra en proceso de recolección de firmas.

Se incluirían otros nombres que han figurado con Márquez en fotos y alrededor de los cuales se habló de una alianza: el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, con Fuerza Ciudadana, y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien se retiró de la consulta de octubre bajo el argumento de que no habría podido participar en marzo. La primera todavía está por confirmarse.

¿Cómo perdió Soy Porque Somos su personería jurídica?

Una decisión adversa del Consejo de Estado determinó que la colectividad no cumplía con las condiciones exigidas por la ley. Por eso, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le otorgó la personería jurídica habría cometido varios errores, entre ellos, fallar en reconocer que “las organizaciones políticas sin personería jurídica no pueden participar en coaliciones ni hacer adhesiones para inscribir listas de candidatos a corporaciones públicas”.

En las elecciones de 2022, los candidatos de Soy Porque Somos recibieron el aval del Polo Democrático para aparecer en el tarjetón. Y, por lo tanto, Márquez y la representante Cha Dorina Hernández (que lograron los votos suficientes, una en la fórmula presidencial y otra en la Cámara de Representantes) no llegaron per se por el movimiento, sino por el partido de izquierdas.

Mientras Márquez ha descartado de plano entrar a medirse en las urnas una segunda vez, al menos en el futuro cercano, Hernández sí lo hará. Al tener el aval del Polo, es por ese mismo partido que hará parte de la consulta del Pacto para la Cámara de Representantes.

